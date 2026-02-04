Odbicie cen na rynku ropy! Nowy czynnik

Ceny ropy naftowej rosną w trakcie sesji w środę w związku z ponownym pojawieniem się napięć na linii USA-Iran i doniesieniach o mocnym spadku amerykańskich zapasów ropy - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 63,79 USD, wyżej o 0,92 proc.

Brent na ICE nakwiecień jest wyceniana po 67,88 USD za baryłkę, w górę o 0,82 proc.

Amerykańska flota i irańskie drony

Inwestorzy z niepokojem obserwują ponowny wzrost napięcia w relacjach USA-Iran

Irańska agencja Fars poinformowała we wtorek, że irański dron przeprowadził misję obserwacyjną na wodach międzynarodowych. Inna irańska agencja - Tasnim podała, że z nieznanych przyczyn utracono łączność z bezzałogowcem. Wcześniej armia USA przekazała, że myśliwiec F-35 zestrzelił irańskiego drona nad Morzem Arabskim.

Kilka dni temu podawano, że Iran wysłał swój najbardziej zaawansowany bezzałogowy statek powietrzny Shahed-129 z misją monitorowania ruchów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, znajdującej się w pobliżu Cieśniny Ormuz, dając do zrozumienia, że wykorzysta drony, aby stawiać jej czoła. Shahed-129 ma śledzić od kilku dni amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln i towarzyszące mu niszczyciele, co dowodzi, że jest to wcześniej zaplanowane działanie operacyjne, a nie doraźne monitorowanie.

Ten ruch Teheranu może być celową eskalacją napięć ze Stanami Zjednoczonymi, zrobioną po to, by zademonstrować swoją gotowość do starcia, ale także w celu zastraszenia własnego społeczeństwa, aby nie uległo pokusie uwierzenia, że zapowiadana przez prezydenta Donalda Trumpa pomoc rzeczywiście jest w drodze. Irańscy dowódcy wojskowi, reagując na koncentrację sił USA, z jednej strony zapewniają, że są gotowi na rozmowy, które obniżyłyby napięcie na Bliskim Wschodzie, ale z drugiej odgrażają się, że „ich siły trzymają palec na spuście” i są gotowe uderzyć, jeśli zostaną sprowokowane.

Według powiązanej z Hezbollahem gazety „Al-Akhbar” Iran jednak stawia na konfrontację militarną, uważając, że osiągnięcie porozumienia, spełniającego żądania USA, będzie kosztowniejsze niż wojna.

Ta „potyczka” USA-Iran wystraszyła rynki ropy, ale prezydent USA Donald Trump powtórzył, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy dyplomatyczne, a sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła, że negocjacje USA-Iran są zaplanowane na piątek.

„Właśnie z nimi negocjujemy” i „Chcieliby coś zrobić” - mówił we wtorek w Białym Domu Donald Trump, odnosząc się do Iranu. „Mieli szanse coś zrobić jakiś czas temu, ale się nie udało, więc zrobiliśmy operację Midnight Hammer” - powiedział Donald Trump nawiązując do 37-godzinnej operacji wojskowej USA w czerwcu 2025 r. i ataku na Iran.

W USA kurczą się zapasy ropy naftowej

Tymczasem w USA kurczą się zapasy ropy naftowej - wynika z branżowego raportu.

Amerykański Instytut Paliw (API) podał w najnowszych wyliczeniach, że zapasy ropy w USA spadły w ub. tygodniu aż o 11,1 mln baryłek. Zapasy ropy w hubie Cushing zniżkowały w tym czasie o 1,4 mln baryłek. Amerykańskie zapasy paliw destylowanych skurczyły się zaś w ub. tygodniu o 4,8 mln baryłek - wynika z danych API. Więcej jest jednak benzyny - jej zapasy w USA zwyżkowały w ub. tygodniu o 4,7 mln baryłek - podał API.

