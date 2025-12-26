Trump wydał śmiertelny rozkaz. "To odpowiedź"

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańskie wojska przeprowadziły w czwartek serię ataków na cele Państwa Islamskiego (ISIS) w północno-zachodniej Nigerii. Dowództwo wojsk USA w Afryce poinformowało, że ataki były odpowiedzią na prośbę nigeryjskich władz.

Co się dzieje w Nigerii?

W Nigerii panuje religijna polaryzacja – na południu dominują chrześcijanie, a na północy muzułmanie. Islamscy radykałowie próbują narzucić szariat na terenach, które kontrolują, a ataki są ukierunkowane na zmuszenie chrześcijan do porzucenia swojej wiary lub wyjazdu.

Celem ataków islamskich fundamentalistów bywają też sami muzułmanie, których terroryści uważają za zbyt życzliwie nastawionych do wyznawców innych religii.

Decyzja Trumpa: atak!

„Wieczorem, zgodnie z moimi rozkazami jako głównodowodzącego armii USA, Stany Zjednoczone przeprowadziły potężny i śmiertelny atak na terrorystyczną hołotę ISIS w północno-zachodniej Nigerii, która od wielu lat, a nawet stuleci, atakuje i brutalnie zabija przede wszystkim niewinnych chrześcijan!”, napisał Trump na platformie TruthSocial.

Prezydent Trump ostrzegał

Prezydent USA Donald Trump w październiku zagroził interwencją militarną w Nigerii, o ile władze tego kraju nie powstrzymają ataków islamskich fundamentalistów na miejscowych chrześcijan. Pod koniec listopada amerykańskie lotnictwo zaczęło prowadzić loty wywiadowcze nad dużymi obszarami Nigerii.

Władze Nigerii potwierdzają

Ministerstwo spraw zagranicznych Nigerii potwierdziło w piątek, że wojska USA przeprowadziły serię ataków na cele Państwa Islamskiego (ISIS) w płn.-zach. części kraju.

Dowództwo amerykańskich wojsk w Afryce poinformowało, że ataki przeprowadzono na prośbę władz Nigerii. Operacja była wymierzona w cele ISIS w stanie Sokoto, tradycyjnym centrum islamu w Nigerii.

