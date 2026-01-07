Tąpnięcie na rynku ropy! Co takiego zapowiedział Trump?

Ropa naftowa mocno tanieje na globalnych rynkach paliw po zapowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa, że Wenezuela przekaże USA do 50 mln baryłek ropy naftowej - informują maklerzy. Ilość ropy, o której mówi Trump, odpowiada dwumiesięcznemu wydobyciu w Wenezueli, a wartość rynkowa surowca to 1,8-3 mld dol.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na luty kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 56,36 USD, niżej o 1,35 proc.

Brent na ICE na marzec jest wyceniana po 60,12 USD za baryłkę, w dół o 0,96 proc.

Ropa jest wyprzedawana na rynkach po tym, jak Waszyngton podjął działania mające na celu zwiększenie kontroli nad przemysłem naftowym w Wenezueli.

Trump: Wenezuela przekaże USA 30-50 mln baryłek

„Z przyjemnością informuję, że Tymczasowe Władze Wenezueli przekażą Stanom Zjednoczonym od 30 do 50 MILIONÓW baryłek wysokiej jakości, objętej sankcjami ropy naftowej” – napisał Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social.

„Ropa ta zostanie sprzedana po cenie rynkowej, a ja, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, będę sprawował kontrolę nad tymi pieniędzmi, aby zapewnić ich wykorzystanie z korzyścią dla mieszkańców Wenezueli i Stanów Zjednoczonych” – dodał.

Trump poinformował, że polecił ministrowi energii natychmiastową realizację tego planu i transport ropy statkami bezpośrednio do portów w USA.

Wenezuelskie władze dotąd nie skomentowały ogłoszenia Trumpa. Jak szacuje „New York Times”, ilość ropy, o której mówi Trump, odpowiada jej dwumiesięcznemu wydobyciu w Wenezueli, a wartość rynkowa surowca to 1,8-3 mld dol.

Trump zapowiadał już, że rozpoczęta w grudniu blokada morska tankowców wypływających z i do Wenezueli będzie kontynuowana. Mimo jej obowiązywania władze w Caracas próbowały sprzedać surowiec; jak dotąd USA zatrzymały dwa statki, z których każdy mógł transportować do niemal 4 mln baryłek.

USA żądają też od władz w Caracas ograniczenia więzi z Chinami, Rosją, Iranem i Kubą - podaje ABC, a takie działania - zdaniem analityków - oznaczałyby całkowitą reorganizację polityczną kraju.

Ropa tymczasem tanieje od początku nowego roku po tym, jak zaliczyła w 2025 r. najsilniejszy roczny spadek notowań od 2020 r.

„Ogólnie rzecz biorąc, fundamentalne perspektywy dla cen ropy pozostają pesymistyczne, co sugeruje, że jest potencjał do dalszych spadków notowań tego surowca” - ocenił Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV.

Wenezuela była niegdyś potęgą w produkcji ropy naftowej, ale - jak wskazują analitycy - w ciągu ostatnich 20 lat wydobycie surowca gwałtownie spadło i obecnie stanowi 1 proc. światowych dostaw.

Morgan Stanley szacuje, że w I kw. cena ropy Brent wyniesie średnio 57,50 USD za baryłkę, w II kw. 55 USD/b, a w III kw. 57,50 USD/b. Wcześniej MS prognozował na te okresy cenę Brent na poziomie 60 USD/b.

Ropa Brent straciła w 2025 r. 18 proc. Ostatnio za baryłkę Brent płacono poniżej 55 USD w 2021 r.

PAP Biznes, Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

