Zapaść na rynku cukru: ceny runęły!

Europejskie cukrownie zamykają zakłady, a rolnicy liczą straty. Wszystko przez załamanie się cen na światowym rynku, które wywiera coraz większą presję na producentów i przetwórców.

W branży sytuację określa się jako „wyjątkowo niepokojącą”. Wiele cukrowni już zakończyło działalność, a kolejnym grozi to w najbliższych miesiącach. Europejscy producenci i przetwórcy cukru zaapelowali do unijnych decydentów o interwencję.

Jakie są przyczyny kryzysu?

Jedna z najważniejszych to wzrost globalnej produkcji – m.in. w Brazylii, będącej liderem bloku krajów Merosur. Najnowszy raport Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych prognozuje, że globalna podaż cukru w roku obrotowym 2025/2026 przekroczy 189 milionów ton. Oznaczałoby to wzrost rok do roku o przeszło 8 mln ton.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

