Zapaść na rynku cukru: ceny runęły!
Europejskie cukrownie zamykają zakłady, a rolnicy liczą straty. Wszystko przez załamanie się cen na światowym rynku, które wywiera coraz większą presję na producentów i przetwórców.
W branży sytuację określa się jako „wyjątkowo niepokojącą”. Wiele cukrowni już zakończyło działalność, a kolejnym grozi to w najbliższych miesiącach. Europejscy producenci i przetwórcy cukru zaapelowali do unijnych decydentów o interwencję.
Jakie są przyczyny kryzysu?
Jedna z najważniejszych to wzrost globalnej produkcji – m.in. w Brazylii, będącej liderem bloku krajów Merosur. Najnowszy raport Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych prognozuje, że globalna podaż cukru w roku obrotowym 2025/2026 przekroczy 189 milionów ton. Oznaczałoby to wzrost rok do roku o przeszło 8 mln ton.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Za wyrzucenie paragonu 500 zł kary!
9 stycznia w stolicy wielki protest przeciw Mercosur
Obajtek: dęte oskarżenia Tuska o wielkim przekręcie SMR
»»To był jego rok! Karol Nawrocki człowiekiem roku 2025 – oglądaj w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.