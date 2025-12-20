Wyrok na piece zasilane gazem

Choć Bruksela nie wprowadza póki co bezpośredniego zakazu używania pieców na gaz, to za pięć lat zaczną obowiązywać nowe regulacje, które istotnie zmienią zasady ich stosowania. Tym samym do 2029 roku możliwy będzie montaż nowych urządzeń na dotychczasowych warunkach, jednak już teraz wstrzymano niemal wszystkie narzędzia dofinansowujące tego typu rozwiązania.

Kluczowe zmiany wejdą w życie od 2030 roku i będą związane z wymogami dotyczącymi efektywności energetycznej budynków oraz ich zgodności z unijnymi celami klimatycznymi. Kotły zasilane biometanem lub wodorem nie zostaną objęte ograniczeniami i będą mogły być użytkowane także po tej dacie. Komisja Europejska opublikowała wytyczne precyzujące definicje kotłów na paliwa kopalne i budynków zeroemisyjnych. Branża gazowa zwraca jednak uwagę na niejasności, m.in. na brak definicji.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Krajowy plan dla energetyki to totalny odlot

Kolejna „polonizacja” używanego taboru z Niemiec

Zaskakująca hossa na rynku działek

»»O co chodzi z wetem w sprawie kryptowalut? Senator Bierecki obnaża fake newsy rządzących! – oglądaj wywiad w telewizji wPolsce24