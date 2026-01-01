Jaki jest najdroższy opał na świecie?

TYLKO U NAS

Zima trwa w najlepsze. I to nie byle jaka zima – śnieżna i mroźna – a wraz z nią sezon grzewczy. Wszyscy szukają jak najtańszego źródła ciepła.

Warto jednak pamiętać, że prawo jasno stanowi co można spalać, a czego absolutnie nie. Przede wszystkim przepisy surowo zabraniają palenia w piecach drewnem niewłaściwej jakości, bo grozi to drakońskimi karami, dochodzącymi nawet do 5 tys. zł.

Zakazane jest wykorzystywanie:

►mokrego drewna o wilgotności przekraczającej 20 proc.;

►drewna impregnowanego, lakierowanego, malowanego,

►pochodzącego z odpadów, płyt wiórowych i paździerzowych, oraz

►podkładów kolejowych czy mebli, ponieważ uwalniają one toksyny i sadzę, zagrażając zdrowiu, niszcząc piece i kominy.

Drewno iglaste – świerkowe czy sosnowe – cechuje wysoka zawartość żywicy. Podczas spalania intensywnie dymią, wydzielając sadzę i smołę.

Optymalne źródło opału to odmiany liściaste (twarde i kaloryczne), jak dąb, buk, grab czy jesion – najlepiej sezonowane przez minimum dwa lata.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

