Tusk mataczy w sprawie Mercosur

Umowa z Mercosur, która może zniszczyć polskie rolnictwo, ma być podpisana już w pierwszej połowie stycznia. Rząd nie przyłożył się do zbudowania tzw. mniejszości blokującej. Prezydent Karol Nawrocki wezwał Donalda Tuska i jego rząd po podjęcia zdecydowanie bardziej aktywnych działań w tej sprawie.

Europejscy rolnicy już masowo wyszli na barykady w wielu krajach Wspólnoty. Nasi zrobią to zaraz po Nowym Roku.

Prezydent zniesmaczony

Pierwsza osoba w Państwie jest zniesmaczona postępowaniem premiera, czemu Karol Nawrocki dał wyraz we wpisie na Platformie X: „Do 2023 roku istniała mniejszość blokująca. Ostatni czas, także podczas polskiej prezydencji, to jej roztrwonienie. Teraz świętujecie klauzule ochronne, które są iluzją” – napisał Karol Nawrocki.

Trzeba walczyć o mniejszość blokującą

Jego zdaniem, akceptacja tej umowy to katastrofa. „Panie premierze, trzeba aktywnie budować mniejszość blokującą, a nie gadać!” – skonkludował Prezydent. Przypomnijmy, że Donald Tusk, który wcześniej deklarował się jako zagorzały przeciwnik kontrowersyjnego porozumienia, po unijnym szczycie sprzed kilku dni zaczął w całej sprawie mataczyć. W efekcie stanowisko Polski w sprawie Mercosur stało się „niejednoznaczne”.

