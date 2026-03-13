Związkowcy alarmują: polskie rolnictwo tonie
Podczas wczorajszej konferencji przed Ministerstwem Rolnictwa przedstawiciele rolniczej „Solidarności” skrytykowali politykę rządu drastycznie pogłębiającą kryzys trawiący polską wieś. Wskazywali na uwłaczająco niskie ceny skupu produktów rolnych i błyskawicznie rosnące koszty produkcji.
Jak podkreślił wiceszef związku Tomasz Ognisty, problem dotyczy wielu branż – tanieją zboża, warzywa, mleko i trzoda chlewna. Zdarza się, że ziemniaki skupowane są nawet po 15-25 groszy za kilogram, podczas gdy w detalu kosztują one kilka złotych. Zdaniem działaczy, tak ogromne różnice noszą znamiona nieuczciwej konkurencji
Pełne magazyny
Według związkowców, w wielu gospodarstwach magazyny i chłodnie pełne są niesprzedanych pełnowartościowych produktów, a rolnicy mają coraz większy problem ze znalezieniem odbiorców. Dobijają ich bardzo drogie nawozy, paliwa czy energia. Związek krytykuje też skalę rządowej pomocy dla producentów rolnych.
Kropla w morzu potrzeb
Jak podano,z preferencyjnych kredytów mogło skorzystać zaledwie około 15 tys. gospodarstw, podczas gdy o dopłaty ubiegało się ponad 12 mln podmiotów. Zdaniem rolników, wsparcie powinno trafiać przede wszystkim do znajdujących się gospodarstw w najtrudniejszej sytuacji – to jest na granicy utraty płynności finansowej.
