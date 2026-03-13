Nawozowa burza na horyzoncie

Konflikt na Bliskim Wschodzie miesza na światowym rynku nawozów, a ceny zaczynają nerwowo drgać. Choć sytuacja wygląda poważnie, producenci uspokajają: nawozów nie zabraknie – choć portfele rolników mogą to lekko odczuć.

Trwający konflikt na Bliskim Wschodzie coraz wyraźniej odbija się na światowym rynku nawozów. Zakłócenia w żegludze oraz utrudniony dostęp do Cieśniny Ormuz – jednego z najważniejszych szlaków transportowych świata – powodują napięcia w handlu surowcami i nawozami.

Szacuje się, że właśnie przez tę cieśninę przechodzi około 25–30 proc. światowego eksportu nawozów azotowych. Obecnie ruch statków w regionie jest poważnie ograniczony, a część armatorów – na wszelki wypadek – zaczęła omijać Zatokę Perską szerokim łukiem. W praktyce oznacza to jedno: transport trwa dłużej, kosztuje więcej i wprowadza dodatkową nerwowość na rynkach.

Zakłócenia obejmują również Afrykę Północną oraz wschodnią część Morza Śródziemnego, co dodatkowo komplikuje globalną logistykę nawozową.

Mocznik, gaz i domino cenowe

Bliski Wschód jest jednym z kluczowych obszarów dla produkcji nawozów, szczególnie mocznika, który trafia do wielu części świata. Gdy transport z tego regionu spowalnia lub się zatrzymuje, natychmiast reagują rynki surowców.

Efekt domina jest dość przewidywalny: droższy transport → wyższe koszty surowców → wzrost cen nawozów.

Do tego dochodzi jeszcze jeden istotny element układanki – gaz ziemny, który jest podstawowym surowcem w produkcji nawozów azotowych. Każde wahnięcie jego cen niemal automatycznie przekłada się na koszty produkcji.

Światowy handel nawozami pod presją

Nie tylko Bliski Wschód wpływa dziś na sytuację. Globalny rynek nawozów jest wyjątkowo wrażliwy na wszelkie napięcia polityczne i gospodarcze. W ostatnich miesiącach pojawiło się kilka dodatkowych czynników:

część światowego eksportu nawozów jest zagrożona przez problemy logistyczne,

koszty produkcji nawozów fosforowych rosną,

chiński eksport nawozów – jeden z największych na świecie – podlega zmiennej polityce handlowej.

W rezultacie globalna podaż nawozów staje się mniej przewidywalna, a rynki reagują na każdą informację szybciej niż rolnik na prognozę przymrozków.

A co z Polską?

W Polsce temat nawozów naturalnie budzi sporo emocji, ale producenci starają się studzić emocje. Grupa Azoty zapewnia, że dostępność nawozów pozostaje stabilna, a ewentualne podwyżki cen mają być raczej symboliczne niż rewolucyjne. Oczywiście globalne zawirowania mogą wpłynąć na rynek, jednak na razie nie ma sygnałów o poważnych brakach. Innymi słowy: nawozów nie zabraknie, choć ich ceny mogą w dłuższej perspe przypominać wykres EKG.

Rolnicy obserwują rynek

Dla rolników oznacza to jedno: warto uważnie śledzić sytuację na rynku nawozów. Konflikty geopolityczne, ceny gazu, decyzje eksportowe czy zmiany w globalnym handlu potrafią w krótkim czasie odmienić sytuację. A rynek nawozów – jak się okazuje – potrafi być równie dynamiczny jak pogoda w maju. Bo w dzisiejszym świecie nawet jedna cieśnina może poruszyć cały rolniczy świat.