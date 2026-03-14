Ceny paliw już z ósemką z przodu. I będzie wyżej

Analitycy Refleksu przewidują, że w przyszłym tygodniu ceny paliw nadal będą rosły. Ich zdaniem cena za litr benzyny Pb 95, a także oleju napędowego wzrośnie o kolejne ponad 20 groszy. Zwrócili uwagę, że już teraz na niektórych stacjach za litr diesla trzeba zapłacić ponad 8 zł.

Analitycy Refleksu podkreślili w piątkowym komentarzu, że w drugim tygodniu od wybuchu wojny w Iranie ceny paliw na stacjach osiągnęły nowe tegoroczne maksima. Ceny benzyny są najwyższe od czerwca 2024 roku, a oleju napędowego od stycznia 2023 roku.

Kierowców czekają dalsze podwyżki na stacjach

W ciągu tego tygodnia średnia cena diesla wzrosła o 0,65 zł/l, a benzyny Pb95 o 0,27 zł/l. Autogaz z kolei podrożał o 0,20 zł/l do 3,17 zł/l. Od początku wojny ceny Pb95, ON i LPG wzrosły odpowiednio o 0,79 zł/l, 1,65 zł/l i 0,39 zł/l.

„Na wybranych stacjach paliw ceny oleju napędowego już w tym tygodniu przekroczyły poziom 8 zł/l i utrzymuje się ryzyko, że takich stacji może przybywać” - zaznaczyli analitycy.

Zgodnie z ich przewidywaniami w przyszłym tygodniu kierowców czekają dalsze podwyżki na stacjach.

Według prognoz Refleksu:

► litr benzyny Pb95 może kosztować średnio 6,75 zł/l, co oznacza wzrost o 22 grosze;

► litr Pb98 - 7,49 zł (wzrost o 25 gr);

► cena oleju napędowego może wynieść 7,87 zł za litr (wzrost o 23 gr),

► LPG może kosztować średnio 3,40 zł/l (23 gr/l).

Daleko od stabilizacji na rynku ropy

W komentarzu eksperci Refleksu wskazali, że w piątek ropa Brent kosztuje ok. 100 dol. za baryłkę i rynek jest 20 dolarów na baryłce poniżej tegorocznych maksimów ustanowionych 9 marca. Dodali, że w skali tygodnia (w okresie 6-12 marca) ropa Brent podrożała 6,4 dol. na baryłce tj. 7 proc.

Przypomniano, że państwa MAE (Międzynarodowa Agencja Energii) podjęły decyzję o uwolnieniu rezerw strategicznych w wielkości 400 mln baryłek. USA z kolei uwolnią 172 mln baryłek rezerw.

„Decyzję o uwolnieniu rezerw w wielkości 80 mln baryłek (45 dni zapotrzebowania) podjęła już Japonia, która z regionu Bliskiego Wschodu importuje około 90 proc. ropy naftowej. Japonia posiada jednak ogromne rezerwy ropy naftowej wystarczające aż na około 254 dni krajowego popytu. Uwolnienie rezerw strategicznych rozważają również Indie” - wskazali eksperci.

Dodali, że w związku z trudną sytuacją USA zawieszają po raz drugi od wybuchu wojny sankcje na rosyjską ropę naftową. Wydana 12 marca licencja pozwala na sprzedaż rosyjskiej ropy naftowej i produktów naftowych, które zostały załadowane na tankowce do końca 11 marca, a licencja obowiązuje do końca 10 kwietnia. „Szacuje się, że wielkość rosyjskiej ropy naftowej na tankowcach to ponad 100 mln baryłek. Rosyjska ropa naftowa Urals (ex-Baltic) kosztuje aktualnie koło 66 dol. za baryłkę” - podali eksperci Refleksu.

W ich ocenie niemal pewne jest to, że w marcu eksport ropy naftowej i produktów naftowych głównych producentów takich jak Arabia Saudyjska, Katar, ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Kuwejt, Irak osiągnie historyczne rekordowe minima. ZEA zmniejszyły już eksport o około 30 proc. poniżej 3 mln baryłek dziennie. Eksport ropy naftowej i paliw udało się jedynie zwiększyć Omanowi, którego terminale są zlokalizowane poza Cieśniną Ormuz. „Wzrost jest jednak bardzo niewielki, wręcz symboliczny (około 0,2 mln baryłek dziennie) w stosunku do ograniczeń w eksporcie ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz” - podkreślono.

„Amerykańska EIA (Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej) zgodnie z najnowszymi szacunkami prognozuje, że cena ropy Brent utrzyma się powyżej 95 dol. za baryłkę przez najbliższe dwa miesiące, ale do końca roku spadnie poniżej 70 dol. za baryłkę. Prognozowania na rok 2027 średnia cena ropy Brent ma wynieść 67 dol. za baryłkę” - podsumowali.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela ma plan na tańszy prąd. Czy Tusk go wykona?

„Hurtownicy opakowań” – nowy problem systemu kaucyjnego

Nastał Tusk, wróciła praca przy szparagach

»»Złoty oręż bez odzewu – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24