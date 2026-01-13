Napisała na czole "bomba". Takiego mandatu się nie spodziewała

29-letnia obywatelka Ukrainy została ukarana mandatem, a także nie poleciała do Zurychu. Kobieta miała na czole napis „bomba”. Tłumaczyła później, że był to żart.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na lotnisku Chopina.

Zgłoszenie dotyczyło 29-letniej obywatelki Ukrainy oczekującej na rejs do Zurychu, która poruszała się po pirsie pasażerskim z widocznym na czole napisem „bomba”. Informację o zdarzeniu przekazali pracownicy ochrony lotniska – przekazała rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Mandat w wysokości 500 zł

Zareagowali funkcjonariusze Straży Granicznej.

Podróżna została pouczona o możliwości zastosowania wobec niej środków przymusu bezpośredniego w przypadku niewykonywania poleceń służbowych. Kobieta zachowywała się spokojnie, nie była agresywna i stosowała się do wydawanych poleceń – zaznaczyła Bielec.

Kobieta została wylegitymowana oraz poddana szczegółowej kontroli osobistej i kontroli bagażu. Oświadczyła, że napis na czole wykonała szminką dla żartu. Została ukarana mandatem w wysokości 500 zł. Nie poleciała też do Zurychu.

pap, jb

