Katastrofa gospodarcza Ukrainy. Ile kosztuje agresja Rosji?

Cytowany przez portal Kyiv Post najnowszy raport Instytutu KSE pokazuje skalę strat gospodarki kraju napadniętego przez Rosję. Od lutego 2022 roku wynoszą one już 1,7 biliona dolarów.

Strażacy przeszukują ruiny hali targowej w Charkowie po rosyjskim ostrzale rakietowym, 11 marca 2026 / autor: PAP/EPA/SERGEY KOZLOV

Największe straty dotyczą handlu - blisko 700 mld dolarów oraz przemysłu, budownictwa i usług – ponad 645 mld dolarów. Straty w rolnictwie oszacowano na blisko 82 mld dolarów, w energetyce na ponad 75 mld dolarów.

Zniszczenia hali targowej w Charkowie po rosyjskim ostrzale rakietowym, 11 marca 2026 / autor: PAP/EPA/SERGEY KOZLOV

Poprzednie dane instytut przedstawił latem 2024 roku i wskazywały na kwotę 1,16 biliona dolarów utraconych dochodów w gospodarce kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski na konferencji w Paryżu, 13 marca 2026 / autor: PAP/ EPA/TERESA SUAREZ

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski w styczniu informował o opracowaniu gigantycznego planu odbudowy i rozwoju Ukrainy o wartości nawet 800 miliardów dolarów, którego realizację zaplanowano we współpracy z USA i Unią Europejską po zakończeniu działań wojennych. Jednak ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie i zaangażowanie tam Stanów Zjednoczonych jak również poluzowanie sankcji na eksport rosyjskiej ropy nie wpływają pozytywnie na rozmowy pokojowe i w sprawie przyszłości Ukrainy.

Oprac. AŁ

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»»Złoty oręż bez odzewu – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24