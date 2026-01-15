Tajwańskie chipy oclone przez USA trafią do Chin
Prezydent USA Donald Trump podpisał w środę rozporządzenie nakładające 25 proc. cła na zaawansowane półprzewodniki sprzedawane poza USA. To część jego zapowiedzi o pobieraniu 25 proc. przychodów ze sprzedaży chipów AMD i NVIDII do Chin.
Podpisane przez Trumpa rozporządzenie mówi o objęciu 25 proc. ceł na pewne zaawansowane procesory, takie jak H200 firmy NVIDIA i MI325X. Z podatku wykluczone będą wyłączone jednak te chipy, które są wykorzystywane na użytek rozwoju sztucznej inteligencji i centrów danych w USA.
Jak powiedział w środę prezydent Donald Trump, jest to element jego porozumienia z NVIDIĄ i AMD o zezwoleniu im na sprzedaż zaawansowanych półprzewodników do Chin w zamian za 25 proc. dochodów z tej sprzedaży.
Chiny ich chcą, inni ludzie też, a my będziemy zarabiać na sprzedaży tych chipów 25 proc.. Więc pozwalamy im na to, ale Stany Zjednoczone otrzymują 25 proc. wartości chipów w dolarach i uważam, że to bardzo dobra umowa - podsumował Trump.
Skomplikowana operacja biznesowo-finansowa
Półprzewodniki NVIDII są w większości wytwarzane w Tajwanie i są sprowadzane do USA, po czym będą kierowane do Chin i innych państw.
Trump już wcześniej podpisał inny dokument rozluźniający restrykcje na eksport zaawansowanych chipów. Decyzja Trumpa budziła kontrowersje i krytykę części ekspertów i byłych urzędników, którzy argumentowali, że umożliwienie dostępu Chinom do tych chipów umożliwi Pekinowi doścignięcie USA pod względem mocy obliczeniowych potrzebnych do rozwoju AI.
W podpisanym dekrecie prezydent USA zapowiedział, że może wprowadzić również szersze cła na półprzewodniki. W osobnym dokumencie zapowiedział także możliwe cła lub regulacje dotyczące ceny minimalnej przetworzonych minerałów ziem rzadkich.
Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Umowa z Mercosur zahamowana przez wniosek do TSUE?
Bruksela zadłużona po uszy. „Finansowy koszmar”
Najdroższe 15 minut. „Odbędzie się transfer miliardów do zagranicznych kieszeni”
»»Fala zwolnień w styczniu – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.