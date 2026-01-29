Tydzień spokoju dla Kijowa i Odessy?

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że poprosił Władimira Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowania Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna. Amerykański przywódca oznajmił, że Putin zgodził się na taką propozycję.

„Z powodu zimna, ekstremalnego zimna - takiego samego jakie mamy my - osobiście poprosiłem prezydenta Putina, aby nie strzelał do Kijowa i miast i miasteczek przez tydzień - powiedział Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu. - Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: „Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego”. A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił” - dodał. Zaznaczył, że Ukraińcy „prawie w to nie uwierzyli, ale byli z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo mają poważne problemy”.

Prognozy pogody wskazują, że nad Ukrainę nadejdzie w najbliższych dniach fala zimna znad Rosji, a temperatury mogą spaść do -28 stopni Celsjusza.

„To nie jest po prostu zwykły chłód, to jest nadzwyczajnie zimno, rekordowe zimno, to cała kupa złej pogody, najgorszej. (Ukraińcy) mówili, że nigdy nie doświadczyli takiego zimna” - powiedział Trump.

Trump optymistą co do rozejmu na Ukrainie

Trump nie wyjaśnił, kiedy odbyła się jego rozmowa z Putinem; ostatnią, o której informowano publicznie, przeprowadzono w grudniu. Prezydent wyraził też optymizm co do możliwości rychłego zakończenia wojny w Ukrainie, co powtórzył również obecny na spotkaniu wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff. Doradca prezydenta powiedział, że w negocjacjach „_dzieją się dobre rzeczy” i dokonują się duże postępy.

Wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff na posiedzeniu gabinetu w Białym Domu / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ

„W ubiegłą niedzielę gościliśmy w Abu Zabi z Jaredem (Kushnerem) i Danem Driscollem pięciu rosyjskich generałów i uważamy, że poczyniliśmy duże postępy. Rozmowy będą kontynuowane za około tydzień, ale między stronami dzieje się wiele dobrego. Omawiamy umowę dotyczącą ziemi” - mówił Witkoff.

Wysłannik Trumpa oznajmił, że „protokoły bezpieczeństwa” dla Ukrainy są „w większości uzgodnione”, podobnie jak pakt gospodarczy na rzecz odbudowy tego państwa.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

