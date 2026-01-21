Nawrocki z Trumpem w cztery oczy

Prezydent USA Donald Trump wziął udział w spotkaniu z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Davos - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Polski prezydent jest jednym z sześciu przywódców, z którymi Trump ma zaplanowane spotkania dwustronne w Davos

Jak podali amerykańscy dziennikarze towarzyszący prezydentowi Trumpowi w ramach tzw. poolu, spotkanie z Nawrockim odbyło się bez udziału mediów.

Dziękuję Panie Prezydencie @POTUS za udane spotkanie! - napisał na X prezydent Karol Nawrocki.

Biały Dom ani Kancelaria Prezydenta dotąd nie przekazały szczegółów rozmowy. Polski prezydent jest jednym z sześciu przywódców, z którymi Trump ma zaplanowane spotkania dwustronne w Davos. Jeszcze w środę prezydent USA ma się spotkać z premierem Belgii Bartem De Weverem i prezydentem Egiptu Abdel Fatahem el-Sisim.

Początek jego spotkania z Sisim odbył się przed kamerami.

W dalszej kolejności będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, zaś w czwartek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tuż po swoim przemówieniu w Davos prezydent USA spotkał się też z prezydentem Szwajcarii Guy Parmelinem.

Spotkanie Trumpa i Nawrockiego w Davos było pierwszym od czasu wizyty prezydenta RP w Białym Domu w październiku ubiegłego roku.

Oskar Górzyński (PAP), sek

