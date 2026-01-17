Inwestycje wysokich technologii najbardziej pożądane

W 2026 r. przewiduje się dalszy światowy wzrost znaczenia inwestorów z regionów Azji i Pacyfiku oraz Zatoki Perskiej - przekazał w raporcie Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Dodał, że w tym roku najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągną odporne i innowacyjne gospodarki.

Instytut, powołując się na ankietę FDI Intelligence przeprowadzoną wśród 101 ekspertów i liderów branżowych podkreślił, że rok 2026 ma być dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) „rokiem przejściowym” – między dotychczasowym modelem globalizacji a nowym układem czynników konkurencyjności i ryzyka.

Mocny trend friend-shoringu

Z ankiety wynika, że wśród respondentów dominuje umiarkowany optymizm i świadomość nowych ryzyk. Najważniejszym z nich są napięcia geopolityczne, które prowadzą do przetasowań w globalnych łańcuchach dostaw i wzmacniają trend friend-shoringu. Ankietowani wskazywali też na czynniki ekonomiczno-finansowe, związane z polityką celną USA oraz potencjalnymi zaburzeniami na rynkach finansowych, zwłaszcza w kontekście rewolucji AI.

„Przewiduje się dalszy wzrost znaczenia inwestorów z regionów Azji i Pacyfiku oraz Zatoki Perskiej. Stanowi to kontynuację trendu obserwowanego w minionym roku, gdy inwestycje z tych obszarów stanowiły odpowiednio 36,4 proc. i 12,1 proc. globalnych napływów BIZ. Jednocześnie oczekiwany jest spadek aktywności inwestorów z Europy i Ameryki Północnej. Wśród regionów, które mogą zyskać na atrakcyjności wymienia się Europę Wschodnią, Afrykę Subsaharyjską oraz Bliski Wschód” - podał PIE.

Inwestorów przyciąga odporność gospodarek na szoki polityczne i geopolityczne

Z raportu wynika też, że kluczową determinantą napływu BIZ ma być odporność gospodarek na szoki polityczne i geopolityczne. PIE wskazał, że konkurencyjność w coraz mniejszym stopniu będzie opierać się na protekcjonizmie, zachętach podatkowych czy niskich kosztach, a w coraz większym na innowacyjności, zwłaszcza w obszarze technologii AI.

Respondenci przewidują również wzrost znaczenia inwestycji strategicznych związanych z transformacją cyfrową, surowcami krytycznymi oraz półprzewodnikami, a także inwestycje w sektorze obronnym i przemyśle lotniczym w związku z trwającymi konfliktami zbrojnymi.

Polska pozostaje względnie atrakcyjnym miejscem dla kapitału

„W 2026 r. Polska z pewnością utrzyma pozycję lidera w Europie Środkowej, choć napływ inwestycji typu greenfield stopniowo spowalnia, wpisując się w szersze trendy globalne. W minionym roku ogłoszono 302 projekty o łącznej wartości 11,9 mld dol., w ramach których zadeklarowano utworzenie 42,5 tys. miejsc pracy. Największe projekty zrealizowały dwie firmy amerykańskie – Ascend Elements, Battery Resources (1,3 mld USD) oraz Microsoft (704 mln dol.), a także niemiecki Mercedes-Benz (424 mln dol.)” - podkreślił PIE.

Dodał, że pod względem liczby projektów jedna szósta inwestycji przypadła na sektor IT, natomiast najwięcej kapitału napłynęło do branży odnawialnych źródeł energii (2,8 mld dol.)

Z danych przedstawionych przez PIE wynika, że wartość projektów typu greenfield ogłoszonych w Polsce w 2025 r. wyniosła 11,2 mld dol., z czego największa taka inwestycja była warta 1,3 mld. W zeszłym roku udział Polski w globalnych inwestycjach typu greenfield wyniósł 1,7 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.

PAP, sek

