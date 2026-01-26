LPG z Rosji schodzi na margines rynku paliw

Udział rosyjskiego gazu płynnego LPG w imporcie do Polski spadł w 2025 r. z około 45 proc. do niespełna 13 proc. w listopadzie – poinformowała w poniedziałek Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP).

Zdaniem organizacji na początku 2026 r. na ceny LPG większy wpływ będzie miała pogoda niż sankcje na Rosję, a ceny autogazu nie powinny się istotnie zmieniać.

LPG trzecim paliwem dla transportu w Polsce

POGP wskazuje, że LPG pozostaje trzecim najważniejszym paliwem transportowym w Polsce, z udziałem przekraczającym 8 proc. całej sprzedaży paliw. Gaz płynny utrzymuje także silną pozycję w krajowym miksie energetycznym, zwłaszcza na obszarach o słabo rozwiniętej infrastrukturze sieciowej, gdzie jest trudny do zastąpienia.

Nowe kierunki importu gazu płynnego

Jak powiedział cytowany w komunikacie dyrektor generalny POGP Bartosz Kwiatkowski, około 70 proc. przywozów LPG do Polski pochodzi dziś z państw Europy Zachodniej i Północnej, a szybko rośnie import ze Stanów Zjednoczonych. Dodał, że Stany Zjednoczone są obecnie największym producentem LPG na świecie, a amerykańskie dostawy do Europy biją historyczne rekordy. W pierwszej połowie 2025 r. udział Stanów Zjednoczonych w dostawach do portów Morza Północnego sięgnął około dwóch trzecich.

Po 11 miesiącach 2025 r. największym dostawcą LPG do Polski była Szwecja z udziałem ok. 25 proc., przed Norwegią (17 proc.) i Stanami Zjednoczonymi (14 proc.), które w ciągu roku awansowały na trzecie miejsce. W tym samym okresie terminale morskie przejęły dominującą rolę w zaopatrzeniu rynku, zwiększając udział w imporcie LPG z 29 proc. w 2024 r. do 57 proc. w 2025 r.

Osobna dynamika rynku butanu i izobutanu

POGP zwraca uwagę, że po wprowadzeniu unijnych sankcji na rosyjski LPG w grudniu 2024 r. poza zakazem pozostał m.in. czysty butan oraz izobutan, co doprowadziło do wzrostu importu tych frakcji z Rosji. Po wejściu w życie 12. pakietu sankcji import czystego butanu wzrósł nawet czterokrotnie, co – jak podkreśla organizacja – było efektem zmiany modeli biznesowych, a nie wzrostu zapotrzebowania przemysłu.

Całkowity zakaz importu LPG z Rosji do Unii Europejskiej, obejmujący wszystkie frakcje gazu płynnego, wszedł w życie 26 stycznia 2026 r. Okres przejściowy uzyskały jedynie Węgry, które do lipca mogą sprowadzać rosyjski butan bez prawa jego dalszej odsprzedaży.

Polska Organizacja Gazu Płynnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców zajmujących się zakupem, rozlewem, dystrybucją gazu płynnego – w tym LPG i LNG - oraz produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego zastosowań, w tym instalacjami autogazowymi.

PAP, sek

