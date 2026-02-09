Aż sześć dodatkowych wolnych dni w kalendarzu?

Resort rodziny prowadzi pilotażowy program skróconego czasu pracy, z którego w tym roku skorzysta około 50 tys. osób. Tymczasem do Sejmu wpłynęła propozycja, by wszystkim pracującym Polakom dać więcej wolnego. Gra toczy się aż o sześć dodatkowych dni.

Szykuje się rewolucja w kalendarzu? Być może, bo posłowie zajmą się wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy. Obecnie w kalendarzu mamy ich 13, w tym Wigilię (od 2025 roku).

Oto aktualna lista

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

Wielkanoc - 2 dni (niedziela i poniedziałek – daty ruchome)

1 maja – Święto Państwowe (Święto Pracy)

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Zielone Świątki (siódma niedziela po Wielkanocy)

Boże Ciało (czwartek – data ruchoma)

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (nowy dzień wolny od 2025 r.)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Propozycja zmian

Teraz ta powyższa lista może się wydłużyć o:

dzień przed Trzema Królami

Wielki Piątek

2 maja

31 października

10 listopada

31 grudnia

Petycja i jej tajemniczy autor

Do Sejmu wpłynęła petycja w sprawie wprowadzenia sześciu dodatkowych dni wolnych od pracy. Jak poinformował „Fakt”, propozycja zakłada ustanowienie sześciu dodatkowych dni odpoczynku, rozszerzając istniejące święta. Obecnie w polskim kalendarzu jest 13 dni wolnych. Autor wniosku – który nie zgodził się na ujawnienie danych – argumentuje, że nowe dni wolne pomogą w lepszym zarządzaniu czasem przez pracowników. Inicjatywa zmierza bowiem w kierunku zmniejszenia natężenia ruchu i lepszego organizowania wyjazdów. Jak stwierdza autor petycji, zmiany te mogą funkcjonować jako alternatywa dla wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy.

Popracujemy o dwa dni dłużej

Rok 2026 oznacza dla zatrudnionych na pełny etat dwa dni więcej spędzone w pracy niż miało to miejsce w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Kalendarz nie będzie sprzyjał przy „majówce”, za to umożliwi dłuższy odpoczynek w grudniu. W tym roku przerwa majowa rozpoczyna się w piątek 1 maja, a święto Konstytucji 3 Maja przypada w niedzielę, co nie obliguje pracodawcy do wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Bez uwzględnienia dłuższego urlopu tegoroczna majówka będzie więc wyjątkowo krótka.

Końcówka roku łaskawa dla pracowników

O wiele lepiej sprawa wygląda w przypadku okresu świąteczno-noworocznego. W 2026 roku wigilia Bożego Narodzenia przypada bowiem w czwartek, a kolejne dwa świąteczne dni wypadające w piątek i sobotę. Za sobotę 26 grudnia można odebrać dodatkowy dzień wolnego. Z wolnego możemy skorzystać od 24 grudnia 2026 roku i wrócić do pracy dopiero 4 stycznia. Wystarczą tylko trzy dni urlopu, żeby odpoczywać aż 11 dni.

