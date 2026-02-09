Aż sześć dodatkowych wolnych dni w kalendarzu?
Resort rodziny prowadzi pilotażowy program skróconego czasu pracy, z którego w tym roku skorzysta około 50 tys. osób. Tymczasem do Sejmu wpłynęła propozycja, by wszystkim pracującym Polakom dać więcej wolnego. Gra toczy się aż o sześć dodatkowych dni.
Szykuje się rewolucja w kalendarzu? Być może, bo posłowie zajmą się wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy. Obecnie w kalendarzu mamy ich 13, w tym Wigilię (od 2025 roku).
Oto aktualna lista
1 stycznia – Nowy Rok
6 stycznia – Święto Trzech Króli
Wielkanoc - 2 dni (niedziela i poniedziałek – daty ruchome)
1 maja – Święto Państwowe (Święto Pracy)
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
Zielone Świątki (siódma niedziela po Wielkanocy)
Boże Ciało (czwartek – data ruchoma)
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Święto Wojska Polskiego
1 listopada – Wszystkich Świętych
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (nowy dzień wolny od 2025 r.)
25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
Propozycja zmian
Teraz ta powyższa lista może się wydłużyć o:
dzień przed Trzema Królami
Wielki Piątek
2 maja
31 października
10 listopada
31 grudnia
Petycja i jej tajemniczy autor
Do Sejmu wpłynęła petycja w sprawie wprowadzenia sześciu dodatkowych dni wolnych od pracy. Jak poinformował „Fakt”, propozycja zakłada ustanowienie sześciu dodatkowych dni odpoczynku, rozszerzając istniejące święta. Obecnie w polskim kalendarzu jest 13 dni wolnych. Autor wniosku – który nie zgodził się na ujawnienie danych – argumentuje, że nowe dni wolne pomogą w lepszym zarządzaniu czasem przez pracowników. Inicjatywa zmierza bowiem w kierunku zmniejszenia natężenia ruchu i lepszego organizowania wyjazdów. Jak stwierdza autor petycji, zmiany te mogą funkcjonować jako alternatywa dla wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy.
Popracujemy o dwa dni dłużej
Rok 2026 oznacza dla zatrudnionych na pełny etat dwa dni więcej spędzone w pracy niż miało to miejsce w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Kalendarz nie będzie sprzyjał przy „majówce”, za to umożliwi dłuższy odpoczynek w grudniu. W tym roku przerwa majowa rozpoczyna się w piątek 1 maja, a święto Konstytucji 3 Maja przypada w niedzielę, co nie obliguje pracodawcy do wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Bez uwzględnienia dłuższego urlopu tegoroczna majówka będzie więc wyjątkowo krótka.
Końcówka roku łaskawa dla pracowników
O wiele lepiej sprawa wygląda w przypadku okresu świąteczno-noworocznego. W 2026 roku wigilia Bożego Narodzenia przypada bowiem w czwartek, a kolejne dwa świąteczne dni wypadające w piątek i sobotę. Za sobotę 26 grudnia można odebrać dodatkowy dzień wolnego. Z wolnego możemy skorzystać od 24 grudnia 2026 roku i wrócić do pracy dopiero 4 stycznia. Wystarczą tylko trzy dni urlopu, żeby odpoczywać aż 11 dni.
