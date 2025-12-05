Prezydent: nie zgodzę się na prywatyzację szpitali

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył w piątek, że nie zgodzi się na jakąkolwiek prywatyzację publicznych placówek ochrony zdrowia. – Nigdy nie podpiszę się pod takim prawem, jeśli zostanie mi zaproponowane – podkreślił. W piątek w Pałacu Prezydenckim odbywa się szczyt zdrowotny „Na ratunek ochronie zdrowia”. W jego trakcie prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. Regulacja pozwoli na przekazanie NFZ około 3,6 mld zł.

Prezydent Nawrocki podkreślił, że „wielką zdobyczą ostatnich lat jest ustawa, która miała stabilizować finanse ochrony zdrowia”.

Gwarantuję, że w przyszłym roku wydatki na zdrowie muszą osiągnąć 6,8 (proc. – PAP) PKB, docelowo to nawet 7 proc. PKB – podkreślił. Dodał, że w tym celu oczekuje wspólnego działania na rzecz powiększenia budżetu ochrony zdrowia, „a nie jego zwijania o 10 mld zł kosztem pacjentów i pracowników medycznych”.

– Kilka dni temu widziałem w telewizji publicznej fragment serialu produkowanego przez Telewizję Polską, w którym zachwalano prywatyzację szpitali – powiedział prezydent Nawrocki.

Zaznaczył, że nawet jeżeli była to wyłącznie kreacja telewizyjna czy artystyczna, to mimo wszystko skieruje jednoznaczne zapewnienie, o którym – jak powiedział – mówił również w kampanii wyborczej.

Nie będzie mojej zgody na jakąkolwiek prywatyzację publicznych placówek ochrony zdrowia. Nigdy nie podpiszę się pod takim prawem, jeśli zostanie mi zaproponowane. Uważam, że coś, co społeczeństwo przez lata budowało, nie może być teraz przedmiotem czyjegoś zysku – podkreślił.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym

Prezydent Karol Nawrocki w piątek podczas szczytu zdrowotnego w Pałacu Prezydenckim podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. Regulacja pozwoli na przekazanie NFZ około 3,6 mld zł.

Prezydent zarzucił rządowi, że „czekał z tą ustawą do samego końca roku”.

Konsekwentnie apeluję do pana premiera, żeby nie brać pacjentów za zakładników i służby zdrowia nie wrzucać do sporu politycznego – podkreślił Nawrocki.

Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia zakłada zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 r., które pozwolą na przekazanie NFZ ok. 3,6 mld zł. Przewiduje też, że minister zdrowia nie przekaże w 2025 r. z budżetu państwa do Funduszu Medycznego 4 mld zł. W kolejnych latach maksymalne wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Medycznego wyniosą: w 2026 r. – 4,4 mld zł; w 2027 r. – 7,3 mld zł; w 2028 r. – 7,7 mld zł; w 2029 r. – 6,0 mld zł. Obecne przepisy zakładają limit wpłat z budżetu państwa na maksymalnie 4,2 mld zł rocznie.

