Trump wyrzuci jutro do kosza politykę klimatu!

To już nie jest plan, ale konkret! Donald Trump w pierwszym dniu urzędowania zamierza podpisać dokumenty, które oznaczają wyrzucenie do kosza całej proklimatycznej polityki Joe Bidena.

Media amerykańskie informują o tym, że 47. prezydent USA w dniu inauguracji ma podpisać łącznie 200 zarządzeń wykonawczych, które obejmą zarówno zabezpieczenie granic jak i politykę gospodarczą. Na długiej liście są także przepisy, które odwrócą niemal wszystkie działania poprzednika w kwestii walki o ochronę klimatu.

Jak podaje na zasadzie wyłączności portal Fox News, powołując się na urzędnika przyszłej administracji, Donald Trump „wstrzyma wszystkie dzierżawy morskich farm wiatrowych, zniesie Zielony Nowy Ład, wycofa się z Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu” oraz ulgi na pojazdy elektryczne i nakaz ograniczenia emisji w transporcie.

Trump wywróci globalny trend

Jeśli tak faktycznie się stanie, to nie będzie tylko zwykła zmiana w polityce amerykańskiej, ale też wpłynie w znaczący sposób na cały realizowany pod egidą ONZ globalny plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Stany Zjednoczone są czołówce światowych emitentów, zaraz po Chinach. Rezygnacja USA w szybkim tempie z Porozumienia Paryskiego z 2015 roku, które zakłada zobowiązanie sygnatariuszy do działań na rzecz zahamowania wzrostu temperatur na ziemi, osłabi nie tylko cały ten plan ale zapewne także spowoduje, że presja Europy i Zachodu na inne kraje – jak Chiny, Indie, Indonezję czy Rosję, by zmniejszały emisje nie będzie skuteczna.

Cios w fundamenty europejskiego Zielonego Ładu

Dla samej Europy, której firmy zaczęły korzystać z ulg podatkowych i dotacji, jakie wprowadziła administracja Joe Bidena na inwestycje w czyste technologie, i które liczyły na kolejne benefity z realizacji projektów czy to morskich farm wiatrowych czy też fotowoltaicznych, informacje podane przez źródło Fox News nie wróżą nic dobrego. Szczególnie gdyby okazało się, że zostaną zatrzymane już przygotowywane inwestycje.

Formalnie startując w wyborach prezydenckich Donald Trump nie ukrywał, a przekonywał, że postawi na wydobycie paliw kopalnych w USA, licząc, że dzięki temu uda się jeszcze obniżyć ceny energii i paliw dla Amerykanów, a już teraz są kilkukrotnie niższe niż na przykład w unii. Jednak jeśli stanie się to w szybkim czasie, a zmiana przepisów już w najbliższych dniach (czy nawet godzinach), to Komisja Europejska i unijni liderzy będą musieli się z tym zmierzyć bardzo szybko, co nie będzie łatwe. A odzyskanie konkurencyjnej pozycji europejskich przedsiębiorstw w starcu z USA (i Chinami) może okazać się o wiele trudniejsze, niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Na dodatek, jak wynika z informacji po spotkaniu w Berlinie liderów największej frakcji EPL w europarlamencie z udziałem m.in. szefowej Komisji Ursuli von der Leyen, na razie główny pomysł to ograniczenie biurokracji i sprawozdawczości. Zaś radykalnych zmianach w Europejskim Zielonym Ładzie czyli sztandarowej, niezwykle ambitnej i kosztownej agendzie klimatycznej kontynentu nie ma mowy.

Agnieszka Łakoma

