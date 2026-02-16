Mały reaktor atomowy w... bazie wojskowej

Transportowiec Lockheed C-17 Globemaster US Air Force wylądował w bazie lotniczej Hill Air Force Base w stanie Utah. Stamtąd przewieziony drogą powietrzną ładunek trafił do laboratorium energetycznego, gdzie przejdzie testy. Jeśli wypadną pomyślnie, reaktor zacznie produkować energię do zaopatrzenia bazy US Army i będzie to przełom w zastosowaniu tej technologii.

Reaktor, który zmieścił się w samolocie, ma moc 5 MW i ma możliwości zasilenia w energię nawet 5 tysięcy domów. Amerykańskie władze liczą na wykorzystanie tych reaktorów na potrzeby wojska. Na stronie internetowej Departamentu Wojny USA czytamy, że „reaktor mógłby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne bazy wojskowej, gwarantując, że misja nie będzie musiała być uzależniona od cywilnej sieci energetycznej”. Natomiast podczas operacji wojskowych za granicą żołnierze nie musieliby obawiać się, że „wróg odetnie dostawy paliwa”.

Michael P. Duffey podsekretarz stanu w Departamencie Wojny USA wskazuje, ze „przyszłość działań wojennych jest energochłonna i obejmuje centra danych AI oraz infrastrukturę kosmiczną i cybernetyczną” , zaś „cywilna sieć energetyczna nie została do tego stworzona”. Dlatego władze amerykańskie chcą, „zbudować własną infrastrukturę energetyczną”.

Reaktor atomowy jako źródło zasilania sił zbrojnych USA to jeden z elementów energetycznej strategii Donalda Trumpa. Stawia nie tylko na rozwój wydobycia i zwiększenie eksportu paliw kopalnych, ale także na energetykę jądrową. W ubiegłym roku podpisał cztery ważne dokumenty, które mają spowodować renesans energetyki jądrowej w USA. Główny plan zakłąda, że moce jądrowe wzrosną o 300 gigawatów do 2050 roku, z czego część zostanie wykorzystana do zasilania systemów sztucznej inteligencji (AI) oraz właśnie instalacji militarnych i obiektów wojskowych.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sasin: Tusk szykuje Wyprzedaż Polski 2.0

Laffer: „moja krzywa działa”. Polska robi błąd z podatkiem

Na tani remont mieszkania trzeba wydać 67 tys. zł

»»Kredytowa pętla na obronność– oglądaj „Janecki – właśnie tak!” w telewizji wPolsce24