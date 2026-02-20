CCC zmienia nazwę. Co się stało?

Decyzja Sądu Rejonowego we Wrocławiu o rejestracji zmiany statutu spółki wywołała medialną burzę i lawinę komentarzy o „końcu CCC”. Kultowa marka obuwnicza budowana w Polkowicach od lat 90. miała zniknąć, a jej miejsce zająć Modivo. Szybko okazało się jednak, że informacje o śmierci CCC są przedwczesne.

Zmiana nazwy spółki nie była nagłym ruchem. Została przyjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 15 stycznia 2026 roku, a jej rejestracja przez sąd stanowi jedynie formalne dopełnienie procesu zapowiadanego przez zarząd od kilku kwartałów. Celem tego zabiegu jest uporządkowanie struktury grupy i wzmocnienie modelu omnichannel, łączącego sprzedaż stacjonarną z e-commerce pod jednym, wspólnym parasolem.

Szybka reakcja Modivo

Po publikacjach medialnych głos zabrali przedstawiciele Grupy Modivo, jednoznacznie prostując pojawiające się interpretacje. Podkreślili, że marka CCC nie znika i nadal funkcjonuje tak, jak dotychczas. Zmianie uległa wyłącznie nazwa spółki giełdowej, która zrzesza wszystkie brandy grupy. Jak zaznaczono, to naturalny krok w procesie unifikacji działalności, a nie koniec historii „króla butów”. CCC niezmiennie pozostaje silnym brandem. Zmieniliśmy nazwę całej grupy, która od zawsze łączyła różne szyldy — podkreślają przedstawiciele spółki.

Co faktycznie się zmienia?

Formalnie CCC S.A. staje się Modivo S.A. i pod tą nazwą funkcjonuje na giełdzie, pozostając spółką z indeksu WIG20. Dla klientów jednak niewiele się zmienia: sklepy CCC, HalfPrice, eobuwie czy Modivo nadal działają pod dotychczasowymi nazwami. Modivo ma pełnić rolę integratora całego ekosystemu sprzedażowego – zarówno online, jak i offline. Jednym z kluczowych narzędzi spinających grupę jest program lojalnościowy MODIVOclub, oferujący m.in. stały zwrot części wydatków w formie voucherów.

Skala biznesu i historia brandu

Grupa Modivo działa obecnie na 23 rynkach, posiada około 1,2 tys. sklepów stacjonarnych. Rozwija także sprzedaż internetową pod markami CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, Modivo, Worldbox i Boardriders. Za sukcesem firmy, rozwijanej od ponad 30 lat, stoi jeden z najbogatszych Polaków – Dariusz Miłek. CCC jest jedną z największych sieci obuwniczych w Europie. Sama nazwa to skrót od hasła rozpoznawalnego w całej Polsce: „Cena Czyni Cuda”.

Grzegorz Szafraniec; źródło: GPW, CCC, Money.pl, Radio ZET, fakt.pl

