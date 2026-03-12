Plany ogólne, czyli samorządy z brzytwą w ręku

Uchwały gmin dotyczące planowania przestrzennego mogą w najbliższych miesiącach przesądzić o przyszłości wielu sektorów gospodarki. Chodzi o tzw. plany ogólne, które na wiele lat określą przeznaczenie administrowanych przez samorządy terenów. Jeśli w procedowanych obecnie dokumentach zabraknie miejsca np. dla rolnictwa, transportu czy usług, reprezentujące je podmioty mogą zostać na trwałe wyłączone z lokalizacji objętych planami – ze szkodą nie tylko dla producentów czy kooperujących z nimi firm, ale również dla mieszkańców.

Plany ogólne to nowe, obowiązkowe akty prawa miejscowego, które zastąpią dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obejmują obszar całej gminy, określając strefy planistyczne, standardy urbanistyczne oraz obszary uzupełnienia zabudowy, co bezpośrednio wpływa na decyzje o warunkach zabudowy – tzw. „wuzetki” (WZ) i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Plany ogólne zawierają:

STREFY PLANISTYCZNE: określenie przeznaczenia terenu (np. strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową, strefa gospodarcza);

GMINNE STANDARDY URBANISTYCZNE: zasady dotyczące intensywności zabudowy, wysokości budynków oraz minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej;

OBSZARY UZUPEŁNIENIA ZABUDOWY (opcjonalnie): kluczowe dla osób chcących budować się na podstawie decyzji WZ;

STANDARDY DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ (opcjonalnie): np. odległości do szkół czy terenów zieleni.

Akty prawa miejscowego

W przeciwieństwie do studium, plan ogólny stanowi akt prawa miejscowego, czyli jest wiążący (m.in. przy wydawaniu decyzji WZ). Dokument określa strefy planistyczne (np. mieszkaniowe, produkcyjne, rolne czy zielone), gminne standardy urbanistyczne oraz obszary uzupełnienia zabudowy (OUZ). Nowe decyzje o warunkach zabudowy (WZ) muszą być zgodne z ustaleniami planu ogólnego.

Mieszkańcy mogą składać wnioski do planu po podjęciu przez gminę uchwały o jego sporządzeniu (termin to minimum 21 dni), nawet nie będąc właścicielem działki na terenie danej gminy. Plan ogólny stanowi ramy dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), które stają się dokumentami wykonawczymi wobec niego.

Co się zmieni?

Po wejściu w życie planu ogólnego, decyzje o warunkach zabudowy (WZ) będą mogły dotyczyć wyłącznie obszarów uzupełnienia zabudowy. „Wuzetki” wydawane po 2026 roku będą mieć ograniczony termin ważności. Uwaga! Jeśli gmina nie uchwali planu ogólnego w terminie, to po 1 lipca nie będzie mogła wydawać nowych decyzji WZ ani uchwalać nowych planów miejscowych. Postępy prac oraz już uchwalone plany można śledzić w serwisie Geoportal.gov.pl w module „Planowanie przestrzenne”.

Grzegorz Szafraniec

Na podst. portalsamorzadowy.pl; agronews.com.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na rynku ropy takiego ruchu jeszcze świat nie widział

Doigrali się! Stracą koncesję po skandalu z podwyżką opłat?

Glapiński: 197 mld zł ze sprzedaży złota na wojsko!

»»Czy są szanse na tańsze paliwo - oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24