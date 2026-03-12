Bliski Wschód płonie. Iran zasypuje sąsiadów pociskami

Iran przeprowadził w nocy ze środy na czwartek serię ataków rakietowych i dronowych na cele w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie i Kuwejcie. Systemy obrony powietrznej przechwyciły większość obiektów. U wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich doszło do ataku na szósty w ciągu dwóch dni statek handlowy.

Katar

„To rażący akt agresji, jaskrawe naruszenie prawa międzynarodowego i niebezpieczna eskalacja” — oświadczyło ministerstwo spraw zagranicznych Kataru, potępiając irańskie uderzenia w infrastrukturę regionu, w tym w omański port Salalah.

Bahrajn

Najpoważniejszą sytuację odnotowano w Bahrajnie, gdzie pociski trafiły w zbiorniki paliwa w prowincji Muharrak, w pobliżu międzynarodowego lotniska. Tamtejsze MSW wezwało mieszkańców okolicznych miast do pozostania w domach i uszczelnienia okien z powodu gęstego dymu. Resort poinformował także o aresztowaniu 4 osób pod zarzutem szpiegostwa na rzecz irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Dubaj i Arabia Saudyjska

W Dubaju dron uderzył w budynek mieszkalny, wywołując pożar, który został szybko opanowany. Resort obrony Arabii Saudyjskiej poinformował o zestrzeleniu 18 wrogich dronów celujących m.in. we wschodnie pola naftowe.

Ataki na tankowce

Sytuacja na wodach w regionie Zatoki Perskiej staje się coraz bardziej napięta. Brytyjska organizacja UKMTO przekazała w czwartek nad ranem informacje o uderzeniu w kolejny kontenerowiec „nieznanym pociskiem”. Do zdarzenia doszło ok. 35 mil morskich od portu Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - podała CNN, bez ujawniania dalszych szczegółów. Wcześniej w środę informowano o uderzeniach w łącznie pięć jednostek w regionie. Co najmniej jeden marynarz zginął.

W obliczu trwającej blokady Cieśniny Ormuz władze Arabii Saudyjskiej rozpoczęły operację przekierowywania handlu morskiego do swoich zachodnich portów nad Morzem Czerwonym.

Irak

Niespokojnie jest również w Iraku, gdzie celem stały się bazy wojskowe USA oraz siedziba proirańskich Sił Mobilizacji Ludowej, gdzie w wyniku nalotu zginęło co najmniej 10 osób. Od 28 lutego siły USA i Izraela dokonują ataków na Iran, który w odwecie uderza w Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu.

Pierwszych sześć dni wojny z Iranem kosztowało USA 11,3 mld dol.

Przedstawiciele administracji USA szacują, że pierwszych sześć dni wojny z Iranem kosztowało Stany Zjednoczone co najmniej 11,3 mld dolarów - podała agencja Reutera.

Takie dane członkowie administracji przedstawili podczas briefingu dla senatorów, który odbył się we wtorek za zamkniętymi drzwiami. Suma 11,3 mld dolarów nie obejmuje wszystkich kosztów prowadzenia operacji. Podczas briefingu ujawniono też, że w ciągu dwóch dni nalotów na Iran wykorzystano uzbrojenie warte 5,6 mld dol.

Kilku doradców kongresmenów powiedziało, że spodziewają się, iż wkrótce Biały Dom zwróci się do Kongresu o dodatkowe środki finansowe na wojnę. Według niektórych urzędników prośba ma opiewać na sumę 50 mld dolarów, inni ocenili, że te szacunki wyglądają na zaniżone.

W środę w Kentucky prezydent Donald Trump powiedział, że Amerykanie „wygrali” już wojnę z Iranem, ale USA będą kontynuować walkę, by dokończyć zadanie.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

