Kto zarobi na obsłudze SAFE? Tylko Niemcy i Francuzi

Tego nie usłyszycie od Donalda Tuska, czy Andrzeja Domańskiego, choć mówią o unijnej pożyczce SAFE nieustannie. Komisja Europejska wskazała już konkretne podmioty, które będą zarabiać na obsłudze unijnego programu pożyczkowego SAFE. Polskich instytucji finansowych na liście nie ma.

O liście podmiotów, które będą miały zapewniony ogromny i stały dopływ pieniędzy z prowizji i opłat pisze na platformie X Grzegorz Płaczek, poseł na Sejm X kadencji. Przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacja.

Mowa między innymi o Banque de France TELSAT, czyli systemie aukcyjnym wykorzystywanym do emisji obligacji UE. To instytucja publiczna, należąca do państwa francuskiego - wskazuje autor wpisu.

Dalej mamy Eurex Repo - platformę wykorzystywaną do obsługi rynkowej unijnego długu. Za nią stoi pośrednio Deutsche Börse AG, w której akcjonariacie znajdują się między innymi tacy giganci jak: BlackRock i Fidelity. Te nazwy mówią same za siebie. To globalne grupy kapitałowe, obecne praktycznie wszędzie tam, gdzie krążą największe pieniądze – twierdzi poseł Grzegorz Płaczek.

Jest też Eurex Clearing AG, odpowiedzialny za rozliczanie operacji. Spółka ta jest w 100% zależna od Eurex Frankfurt AG, a ta należy do Deutsche Börse Group, kontrolowanej przez Deutsche Börse AG. Znów więc na końcu tego łańcucha pojawiają się ci sami wielcy gracze światowych finansów. W tym modelu uczestniczy również Deutsche Bundesbank. Komentarz narzuca się sam, ale to pozostawiam już Polakom - pisze polityk Konfederacji.

Do tego dochodzą oczywiście banki obsługujące samą emisję długu UE, z którego finansowany będzie SAFE. I tu warto powiedzieć jasno: to nie państwa członkowskie będą pożyczać bezpośrednio od tych banków. To Komisja Europejska będzie emitować dług przy ich udziale, a następnie pożyczać pieniądze państwom. Które banki konkretnie będą obsługiwać poszczególne emisje, jeszcze nie wiadomo - wskazuje autor.

Wiadomo jednak, że Komisja… opublikowała już listę ok. 37 podmiotów, spośród których będzie je wybierać. I teraz rzecz najważniejsza! Spośród tych około 37 banków:

► 10 pochodzi z Niemiec,

► 7 z Francji,

► 4 z Hiszpanii.

Polskich banków na tej liście nie ma. I właśnie o to idzie ta gra. Nie o żadną romantyczną „solidarność europejską”, lecz o kontrolę nad przepływem gigantycznych pieniędzy w tym całym mechanizmie przez dekady – podsumowuje wpis poseł Grzegorz Płaczek.

