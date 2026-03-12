Alkotubki wróciły? Nie. Teraz przebrano je za… oranżadę. Koncerny piwne wprowadzają na rynek oranżady pod brandami znanych piw. To nie jest przypadek. To przemyślana strategia marketingowa. Nie pozwólmy korporacjom wykorzystywać dzieci jako przyszłych klientów alkoholu – alarmuje były premier Mateusz Morawiecki we wpisie na X.

Eksperci od lat alarmują: to jest oswajanie dzieci z alkoholem i budowanie lojalności wobec marek alkoholowych od najmłodszych lat. I z przykładem takiego działania mamy teraz do czynienia na polskim rynku – określa temat były premier rządu.

Najpierw dziecko sięga po „oranżadę” z logo piwa. Potem przyzwyczaja się do marki. A za kilka lat sięga już po wersję z alkoholem. No nie chce się Ż… Tak właśnie działa psychologia marketingu – pisze Mateusz Morawiecki.

Dzisiejsza młodzież jest naprawdę mądra i świadoma. Coraz więcej młodych ludzi mówi jasno: zero alkoholu. Ten trend rośnie na całym świecie – wskazuje polityk

Dlatego trzeba powiedzieć jasno: nie pozwólmy korporacjom wykorzystywać dzieci jako przyszłych klientów alkoholu - akcentuje Mateusz Morawiecki.

