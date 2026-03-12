Unijnej pożyczki SAFE nie będzie. Weto prezydenta!

„Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne” - powiedział w orędziu prezydent Karol Nawrocki relacjonuje portal wPolityce.pl.

Jak głowa państwa argumentuje swoją decyzję?

W świecie pełnym napięć i niepewności każda decyzja dotycząca bezpieczeństwa państwa musi być podejmowana z myślą o długofalowym interesie Rzeczypospolitej. W horyzoncie jutra, a nie tylko tu i teraz. Z taką perspektywą podjęliśmy jako wspólnota decyzję o wejściu do NATO, której 27 rocznicę dziś obchodzimy. Na moje biurko trafiła ustawa dotycząca europejskiego mechanizmu SAFE. Wokół tej sprawy pojawiło się wiele emocji. Jednak odpowiedzialność za państwo polega na tym, aby spojrzeć na fakty ponad bieżącą polityką. Sprawa wejścia w europejską pożyczkę SAFE to nie jest sprawa jednej partii, jednego rządu, ani jednej kadencji. To jest sprawa przyszłości państwa polskiego — zaznaczył prezydent Karol Nawrocki.

Od początku projekt SAFE budził wiele pytań i wątpliwości, dlatego zwołałem specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tym temacie, odbyłem szereg spotkań i rozmów z ekspertami oraz zainicjowałem specjalne poprawki do tej ustawy w procesie legislacyjnym. Uznałem za konieczne przyjęcie drogi szerokiego, ponadpartyjnego dialogu. Niestety odrzucono zasadniczą część proponowanych zmian. Rządzący wybrali wariant konfrontacji, a nie rozmowy. Więcej, postanowiono tę sprawę wykorzystać do eskalacji społecznej, polaryzacji i budowania podziałów między Polakami. To wyjątkowo szkodliwe i trzeba to powiedzieć jasno – to niemądre. Musi tu przyjść opamiętanie i zrozumienie, że rujnowanie porozumień w tych zasadniczych kwestiach to działanie wbrew interesowi Polski. Cieszyć się z tego mogą jedynie nasi wrogowie — podkreślił prezydent.

Kredyt na pokolenia

Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zagranicznym zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 mld zł. Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe. Można porównać to do kredytów frankowych. Wszystko miało być bezpieczne, a potem raty rosły tak bardzo, że prowadziło to do potężnych finansowych kryzysów. Politycy, którzy teraz chcą pożyczki SAFE muszą pamiętać – ten kredyt obciąży na długie lata nasze dzieci i wnuki. Dzisiejszy 18-latek, który dopiero wchodzi w dorosłe życie, będzie przez cały okres pracy zawodowej spłacał zobowiązanie zaciągnięte w jego imieniu. Dług można zaciągnąć w jeden dzień, ale spłacać go będzie całe pokolenie. Historia uczy nas prostej prawdy – naród, który nie chce płacić na własna armię, prędzej czy później będzie musiał płacić na armię cudzą, dlatego inwestycje w obronność są konieczne, ale muszą być prowadzone, mądrze, odpowiedzialnie i w sposób, który nie ogranicza suwerenności państwa— argumentował prezydent.

Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od obcych decyzji

Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od obcych decyzji. Jako prezydent RP mam obowiązek postawić także zasadnicze pytanie – czy rzowiązanie, które może ogranicząc suwerennosć państwa w sprawach bezpieczeństwa jesst zgodne z konstyrucją RP? Nasza ustawa zaadnicza a art. 90 dopuszcza przekazywanie niektórych kompetencji organizacjom międzynarodowym, ale jednocześnie jasno wskazuje granice - nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności państwa, a jedną znich jest właśnie kontrola nad siłami zbrojnymi. Potwierdzają to także europejskie traktaty, to są kwestie fundamentalne.

Biorąc je pod uwagę podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne— powiedział Karol Nawrocki.

