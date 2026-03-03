Rekordowe oszczędności Polaków. Tyle zgromadziliśmy

Polacy coraz więcej oszczędzają – w 2025 roku łączna wartość oszczędności wzrosła do 2,52 biliona złotych, co oznacza wzrost o 11,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Oszczędności gospodarstw domowych rosną już trzeci rok z rzędu. Wzrost ten jest przede wszystkim efektem rosnących wynagrodzeń oraz niepewności geopolitycznej.

Gdzie są te pieniądze?

Najwięcej pieniędzy, bo aż 1,44 biliona złotych, trzymamy w bankach – to wzrost o 8,1 proc. w ciągu ostatniego roku. Jeśli spojrzymy na szczegóły, największy wzrost odnotowano w przypadku depozytów bieżących, które zwiększyły się o 10 proc., przekraczając 1 bilion złotych. Depozyty terminowe natomiast wzrosły o 4 proc., osiągając wartość 418 miliardów zł. Oprocentowanie depozytów terminowych wynosi obecnie 3,3 proc., a bieżących 0,6 proc.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

jb

„Ursus” wraca nad Wisłę!

Nie rób tego od 3 marca, jeśli nie chcesz stracić „prawka”

To już nie żarty! Fatalne dane koniunktury w przemyśle

»»Branża kolejowa na torach niepewności – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24