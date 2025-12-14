Kierowcy! Uważajcie na płyny „zimowe” tylko z nazwy

Nasze badania pokazują, że jakość płynów do spryskiwaczy może mieć bezpośredni wpływ na komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu - powiedział PAP dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak. Instytut ostrzega, że 80 proc. zimowych płynów do spryskiwaczy w autach nie spełnia norm.

Z najnowszych badań Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) wynika, że w ponad 100 przebadanych w ostatnim roku płynach najczęściej zawodził parametr związany z temperaturą krystalizacji, a płyny reklamowane jako odporne do minus 20 st. C w rzeczywistości krystalizowały się przy minus 18 lub minus 19 st. C. ITS zwrócił uwagę, że różnica ta, choć wydaje się niewielka, może być decydująca. Podkreślono, że ok. 80 proc. dostępnych na rynku płynów do mycia i spryskiwania szyb oraz reflektorów nie spełnia deklaracji jakościowych podanych na opakowaniach.

To nie niuans, lecz parametr decydujący

Badania ITS jasno pokazują, że jakość płynów do spryskiwaczy może mieć bezpośredni wpływ na komfort jazdy, ale także na bezpieczeństwo ruchu. Zamarznięty w przewodach preparat lub jego krystalizacja na szybie mogą prowadzić do nagłej utraty widoczności, a tym samym zdolności właściwej oceny sytuacji na drodze - powiedział dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak.

Dodał, że zimą, gdy kontrast jest obniżony, a światła pojazdów często są rozproszone przez zabrudzenie szyby, może to skutkować błędną oceną odległości czy przeoczeniem pieszego. -

Różnica jednego bądź dwóch stopni w temperaturze krystalizacji to nie niuans, lecz parametr decydujący o skuteczności układu spryskiwaczy - podkreślił prof. Ślęzak.

Jak poinformował ITS, zdarzają się też przypadki, że nawet certyfikowane płyny nie przechodzą testów, choć - jak zaznaczył Instytut - dystrybutorzy często monitorują ich jakość i wycofują nieprawidłowy towar z obrotu.

Płyn zimowy tylko z nazwy

ITS odnotowuje też błędne oznakowania, np. płyny zimowe oznaczone jako minus 15 st. C, „co wskazywałoby de facto na płyn przejściowy, tzw. jesienno-zimowy, a nie pełnoprawny roztwór zimowy”.

Według Instytutu jest to ważne, gdyż w okresie jesiennym i zimowym widoczność jest kluczowa, a nawet niewielkie smugi, tłuste warstwy czy niedomyte szyby mogą rozpraszać światła nadjeżdżających aut, powodując efekt oślepienia lub zaburzenia oceny odległości.

Współautorka badań i kierownik Centrum Badań Materiałowych ITS Ewa Rostek zauważyła, że współczesne zimy są łagodniejsze niż kiedyś, ale charakteryzują się dużą zmiennością temperatur. - To sprawia, że nocne przymrozki potrafią zaskoczyć, nawet jeśli prognozy nie przewidują długotrwałych spadków temperatur. Jeden chłodny poranek wystarcza, by mniej odporny płyn zamarzł w przewodzie lub po rozpyleniu na szybie. W efekcie kierowca może stracić możliwość doprowadzenia środka czyszczącego do szyb lub otrzymać powierzchnię pokrytą cienką warstwą lodu, którą ciężko usunąć w warunkach ruchu i ograniczonego czasu - przekazała.

Płyny z etanolem potencjalnie szkodliwe dla zdrowia

Instytut zwrócił uwagę, że aby obniżyć temperaturę krystalizacji, „producenci sięgają po alkohol – najczęściej etanol, czasem izopropyl, ale coraz częściej także metanol”. Ten ostatni, choć skuteczny i tani, jest substancją silnie toksyczną, która może drażnić oczy, skórę, a **przy wdychaniu oparów, powyżej 3 proc. objętości, w zamkniętej kabinie stężenia - bywa niebezpieczny dla zdrowia.

W ostatnim roku ITS przebadał 126 płynów pod kątem różnych parametrów. Wartość temperatury krystalizacji inną niż deklarowana na opakowaniu miało 95 płynów (75 proc.). Dla 31 płynów temperatura krystalizacji była zgodna z deklarowaną na opakowaniu (prawie 25 proc.). 83 płyny (66 proc.) na opakowaniu miały podaną temperaturę krystalizacji wyższą niż deklarowana (np. minus 20 zamiast minus 22 st. C). Na opakowaniu 12 płynów (9,5 proc.) podana temperatura krystalizacji była niższa niż płyn miał w rzeczywistości, a więc klient kupował produkt o lepszych parametrach. 80 z 95 płynów mających temperaturę krystalizacji niezgodną z deklarowaną na opakowaniu, w momencie przeprowadzania badania, nie posiadało jakiegokolwiek certyfikatu.

ITS radzi: jaki płyn do spryskiwaczy wybrać?

Zimą płyn do spryskiwaczy to nie tylko kwestia wygody, ale i bezpieczeństwa. Niewłaściwy preparat może zamarzać w przewodach i na szybach, ograniczać widoczność, a nawet uszkadzać elementy samochodu. Na co zatem zwrócić uwagę, zanim wlejemy płyn do zbiornika?

• Wybierajmy płyny odporne na niskie temperatury – o temperaturze krystalizacji co najmniej -20 °C, a w chłodniejszych regionach kraju -25 °C lub niższej. Zbyt „słaby” płyn może zamarznąć już przy -10 °C i unieruchomić system spryskiwaczy.

• Unikajmy produktów z metanolem. Płyny zawierające powyżej 3 proc. alkoholu metylowego są toksyczne — mogą podrażniać oczy, skórę i drogi oddechowe, a ich opary kumulują się w kabinie pojazdu.

• Wybierajmy płyny oznaczone „Certyfikatem Zgodności” lub „Znakiem bezpieczeństwa „B”. Atest potwierdza, że produkt przeszedł badania laboratoryjne i nie uszkodzi elementów pojazdu.

• Nie kupujmy najtańszych, nieatestowanych preparatów. Tego typu płyny mogą zawierać nieodpowiednie rozpuszczalniki, które niszczą gumowe pióra wycieraczek, uszczelki szyb i matowią lakier, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu.

• Sprawdźmy opakowanie i etykietę. Butelka powinna mieć zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, a etykieta – wyraźnie określoną temperaturę krystalizacji i skład.

• Dopasujmy płyn do sezonu. Płyny oznaczone jako „-15 °C” to tzw. produkty przejściowe – nadają się na jesień, ale nie na mroźną zimę.

• Kontrolujmy stan płynu i uzupełniajmy go regularnie. Płyn z czasem traci właściwości, szczególnie gdy jest rozcieńczany wodą.

• Wietrzmy kabinę przy częstym użyciu spryskiwaczy. Dzięki temu ograniczymy wdychanie oparów alkoholu i poprawimy bezpieczeństwo jazdy.

• Nawet najlepszy płyn do szyb nie spełni swojej roli, jeśli pióra wycieraczek będą stare i nie będą przylegały właściwie do powierzchni szyby!

