Oto powody dla których warto zadbać o sen

Regeneracja organizmu i poprawa kondycji fizycznej - Faza głębokiego snu (nREM) stanowi kluczowy moment odbudowy struktur mięśniowych oraz tkankowych. Proces ten zachodzi między innymi na skutek zwiększonego wydzielania hormonu wzrostu oraz ograniczenia aktywności układu współczulnego. Niedobór snu prowadzi do wzrostu poziomu kortyzolu, co może utrudniać procesy regeneracyjne oraz wydłużać czas powrotu do pełnej sprawności fizycznej.