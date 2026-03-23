Największa w Europie fabryka magazynów energii znów działa

W Gdańsku ponownie uruchomiono największą w Europie fabrykę magazynów energii. Zakład, który jeszcze niedawno należał do Northvolt, przejęła amerykańska firma Lyten. Oznacza to powrót projektu o kluczowym znaczeniu dla europejskiej transformacji energetycznej. Moce produkcyjne fabryki sięgają 6 GWh rocznie, z możliwością rozbudowy do 12 GWh. To poziom, który plasuje Gdańsk wśród najważniejszych punktów na przemysłowej mapie Europy.

Gdy półtora roku temu Northvolt ogłosił zakończenie działalności w Polsce i Szwecji, trójmiejska inwestycja znalazła się w poważnych tarapatach. Przejęcie zakładu przez Lyten w październiku 2025 roku całkowicie zmieniło perspektywę – zamiast likwidacji pojawił się plan dynamicznego rozwoju.

Amerykańska odsiecz

Amerykanie nie zamierzają poprzestać na produkcji baterii. Firma analizuje budowę w Gdańsku kompleksowego centrum technologicznego – Lyten Industrial Hub. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, będzie to drugi taki projekt na świecie. Hub ma łączyć produkcję z zaawansowanymi badaniami w obszarach sztucznej inteligencji, materiałów przyszłości – jak grafen 3D – oraz infrastruktury energetycznej i sektora obronnego. Studium wykonalności ma być gotowe do końca 2026 roku.

Technologie przyszłości już w produkcji

W gdańskim zakładzie powstaje m.in. system Voltpack Mobile System (VMS), który w czasie rzeczywistym zarządza energią z różnych źródeł – od OZE po agregaty. Technologia ta ma trafić na rynki globalne, a rozmowy eksportowe obejmują już pięć kontynentów. W planach są także kolejne innowacje: akumulatory litowo-siarkowe dla dronów i satelitów, materiały do druku 3D dla przemysłu kosmicznego oraz dodatki do betonu ograniczające emisję dwutlenku węgla.

Energia to bezpieczeństwo

Nowa inwestycja wpisuje się w szerszy kontekst geopolityczny i gospodarczy. Bezpieczeństwo energetyczne staje się fundamentem stabilności państw i konkurencyjności gospodarek. Rozwój takich projektów jak ten w Gdańsku to nie tylko impuls dla przemysłu, ale też element budowania odporności całego kraju. Założona w 2015 roku firma Lyten to amerykański lider na rynku akumulatorów litowo-siarkowych oraz zaawansowanych materiałów grafenowych. Jej właścicielami są głównie globalne firmy i fundusze inwestycyjne ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Główna siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w San Jose w Kalifornii.

Źródło: gazeta.pl

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Czy idzie stagflacja? Polska w grupie wysokiego ryzyka

Turbopodwyżki cen paliw! Padną historyczne granice

O jakiej porze najlepiej sięgać po słodką przekąskę

»»Czeka nas drożyzna na święta! Alarmujące dane! - oglądaj w telewizji wPolsce24