Nowy podział kompetencji w zarządzie NBP

Prezes NBP Adam Glapiński przejął nadzór w zarządzie NBP nad Departamentem Operacji Krajowych oraz Departamentem Administracji po wygaśnięciu kadencji w zarządzie Marty Kightley - wynika ze schematu organizacyjnego NBP.

Z kolei członek zarządu Artur Soboń przejął nadzór w zarządzie NBP nad Departamentem Statystyki oraz Departamentem Rozliczeń Transakcji Finansowych, po wygaśnięciu kadencji Piotra Pogonowskiego.

Kadencja Pogonowskiego w zarządzie NBP wygasła 1 marca, a Kightley 8 marca. Według wcześniejszych informacji medialnych prezes NBP złożył do prezydenta RP wniosek o powołanie Marty Kightley na drugą kadencję do zarządu banku centralnego. Do ważności nominacji wymagana jest kontrasygnata premiera.

4 listopada br. wygasa pierwsza kadencja wiceprezesa NBP Adama Lipińskiego.

W skład zarządu NBP wchodzą: prezes NBP – jako przewodniczący oraz 6–8 członków zarządu, w tym dwóch wiceprezesów.

Członków zarządu NBP powołuje i odwołuje prezydent RP na wniosek prezesa NBP. Członkowie zarządu NBP są powoływani na okres 6 lat, nie dłużej niż na dwie kolejne kadencje.

Obecnie w skład zarządu NBP, oprócz Glapińskiego wchodzą: Artur Soboń, Paweł Szałamacha, Adam Lipiński, Marta Gajęcka, Rafał Sura oraz Paweł Mucha (nie nadzoruje żadnego departamentu od marca 2023 r.).

PAP Biznes, sek

