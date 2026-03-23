Motor gospodarki traci moc

Sprzedaż detaliczna wzrosła o 5 proc. r/r w lutym 2026 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 5,6 proc. „W lutowym odczycie sprzedaży detalicznej roi się od niespodzianek, przy czym większość z nich jest słaba” – komentują ekonomiści Banku Pekao.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 5 proc. (wobec spadku o 0,5 proc. w lutym 2025 r.). W porównaniu ze styczniem 2026 r. nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 5,6 proc.. W okresie styczeń-luty 2026 r. sprzedaż wzrosła o 3,8 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 2 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym w lutym 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 4,9 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz spadła o 1,1 proc. w porównaniu ze styczniem 2026 r., podał także GUS.

W lutym 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 8,7 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 9 proc. do 9,3 proc., podano także.

Konsensus rynkowy wynosił 6,1 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Eksperci Banku Pekao: sprzedaż detaliczna wyhamowała niemal we wszystkich kategoriach

Sprzedaż detaliczna wzrosła o 5 proc. r/r, trochę poniżej prognoz. Ostra zima raczej nie pomogła, ale jeszcze przed wybuchem wojny w Zatoce wiedzieliśmy, że konsumpcja prywatna będzie w tym roku raczej hamować niż przyspieszać wzrost. Powód? Niższy wzrost nominalnych dochodów gospodarstw domowych. Teraz do tego doszedł szok naftowy, który zmniejsza siłę nabywczą konsumentów - piszą analitycy Banku Pekao.

„W lutowym odczycie sprzedaży detalicznej roi się od niespodzianek, przy czym większość z nich jest słaba” – komentują ekonomiści Banku Pekao. Zwrócili uwagę na sprzedaż samochodów, która w lutym znowu rosła, ale wzrost ten uznali za niższy od oczekiwanego.

„Meble i sprzęt RTV i AGD sprzedawały się najsłabiej od grudnia 2024 r., rosnąc w tempie 7,2 proc. r/r. Być może na słabszym wyniku zaważyła pogoda, opóźniające sezonowe zakupy dóbr trwałych. Sprzedaż odzieży i obuwia mocno rozczarowała (12 pkt. proc. różnicy względem naszych założeń) i ledwo wzrosła (0,8 proc. r/r). Tu również za słaby odczyt można winić zimę – zakupy »zimowe« zrealizowały się w styczniu a pogoda opóźniła start wiosennej sprzedaży” – przekazali ekonomiści Pekao.

Za największe rozczarowanie pod względem wpływu na całość sprzedaży uznali oni żywność, której sprzedaż wyhamowała z 4,3 do 0,2 proc. w ujęciu rocznym. Tylko ten spadek zmniejszył dynamikę sprzedaży detalicznej o 1 pkt. proc. Według analityków jasnymi punktami w danych GUS okazały się jedynie sprzedaż paliw i sprzedaż w kategorii „pozostałe”.

„Sprzedaż wyhamowała więc niemal we wszystkich kategoriach i niemal wszędzie możemy mówić o rozczarowaniach. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 1,1 proc. m/m, co kończy długą serię dobrych odczytów sprzedaży. Warto pamiętać przy tym, że te dane nie były w ogóle dotknięte przez wojnę w Zatoce. Jej pierwsze efekty zobaczymy w marcowej sprzedaży detalicznej, aczkolwiek efekty sezonowe (wiosna + wcześniejsza niż w zeszłym roku Wielkanoc) i tankowanie na zapas przed wzrostem cen mogą podbić jej dynamikę do solidnego poziomu (7-8 proc. r/r)” – podali ekonomiści Banku Pekao.

Eksperci ING: prawdziwy test kondycji konsumenta przyjdzie w marcu

Sprzedaż detaliczna w lutym +5,0 proc. r/r, ale to raczej pieśń przeszłości. Przy niskiej bazie liczyliśmy na więcej. Prawdziwy test kondycji konsumenta przyjdzie w marcu - w cieniu wojny w Iranie, niosącej niepewność i kolejny szok energetyczny. Ryzyka w dół dla konsumpcji i PKB w 2026 rosną - ostrzegają ekonomiści Banku ING BSK.

ISBnews, X, sek

