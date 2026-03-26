Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w Warszawie. Od kiedy zmiany?

Od 1 czerwca mieszkańcy Warszawy nie kupią alkoholu w sklepach, kioskach ani na stacjach paliw od godz. 22 do 6 rano. Miasto rozszerza ograniczenia na wszystkie dzielnice po pozytywnych efektach pilotażu w dwóch dzielnicach.

Ograniczenia dotyczą sprzedaży detalicznej, czyli alkoholu „na wynos”. Nie obejmują restauracji, barów i pubów. Zakaz nie będzie też obowiązywał w strefie bezcłowej Lotniska Chopina.

To nie jest przypadkowa decyzja

Rozszerzenie zakazu na całe miasto jest bezpośrednim efektem pilotażu prowadzonego w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ. Tam nocna sprzedaż alkoholu została ograniczona już wcześniej. Pierwsze analizy wskazują, że zmiany przyniosły wymierne efekty. W okresie od listopada 2025 roku do stycznia br. liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej zmalała o 15,2 proc., a interwencji w ciągu dnia było mniej o ponad 10 proc. Dane z policyjnych statystyk potwierdzają ten trend – liczba interwencji spadła o 8 proc., a wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych zmniejszyły się aż o 30,4 proc. Ratusz liczy, że podobne efekty pojawią się wkrótce również w innych miejscach Warszawy.

Mniej zezwoleń dla sklepów

Stołeczni radni przyjęli również uchwałę dotyczącą liczby koncesji na sprzedaż alkoholu. Łączny limit takich zezwoleń w Warszawie będzie zmniejszony z 16 970 do 16 680, a więc z mapy zniknie 310 punktów, w których będzie można kupić „napoje wyskokowe”. Przybędzie za to 20 koncesji dla sektora gastronomicznego.

Cios w „turystykę alkoholową”

Jednym z celów nowych regulacji jest ograniczenie zjawiska określanego przez urzędników jako „turystyka alkoholowa”. Chodzi o sytuacje, w których osoby szukające alkoholu przemieszczają się nocą po mieście w poszukiwaniu czynnych sklepów. Według władz miasta nocna sprzedaż alkoholu sprzyja również hałasowi, zakłócaniu porządku publicznego i wandalizmowi.

Warszawa nie jest pierwsza

Warszawa nie jest pierwszym dużym miastem w Polsce, które zdecydowało się na nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu. Takie przepisy obowiązują już m.in. w Krakowie i Wrocławiu. Również w tych aglomeracjach odnotowano spadek liczby interwencji służb i przypadków zakłócania porządku publicznego.

Grzegorz Szafraniec; oprac. na podst. bip.warszawa.pl

