Koniec skarg napływowych sąsiadów na rolników?

W wielu regionach kraju narasta problem, który jeszcze kilka lat temu miał charakter lokalny. Na terenach wiejskich przybywa nowych mieszkańców niezwiązanych z rolnictwem, a wraz z tym zjawiskiem rośnie liczba skarg na działalność gospodarstw. Nadciąga jednak odsiecz. Spieszą z nią samorządy, procedując specjalne uchwały, które mają rozwiązać problem.

Hałas emitowany przez maszyny nocą, mało komfortowe zapachy związane z produkcją zwierzęcą, opryski przeprowadzane skoro świt czy kombajny pracujące podczas żniw w niestandardowych godzinach. Dla gospodarzy to codzienność wynikająca z pogody i cyklu produkcji, ale dla części bardziej wyrywnych napływowych sąsiadów – powód do złożenia oficjalnej skargi czy domagania się interwencji policji.

Sfrustrowani producenci rolni

W części gmin zdesperowani rolnicy postulowali nawet, żeby każdy kto zamierza sprowadzić się na wieś podpisywał deklarację, w której potwierdzi, że jest świadomy realiów wiążących się z życiem na prowincji. Pojawiły się jednak wątpliwości natury prawnej. Ostatecznie wyjściem z tej matni może okazać się propozycja, która wyszła ze strony izb rolniczych. Zakłada ona wprowadzanie przez gminy uchwał, które jasno wskazują, że działalność rolnicza – nawet uciążliwa – jest w pełni legalna i stanowi interes publiczny.

Uchwała niczym tarcza

Samorząd potwierdza tym samym, że produkcja rolna to podstawowa funkcja wsi, a hałas czy intensywne zapachy są jej naturalnym elementem. Takie decyzje mogą mieć znaczenie w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych, wzmacniając pozycję rolników.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Na podst. informacji Opolskiej Izby Rolniczej

