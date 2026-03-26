Cios w rolników! Mocznik podrożał aż o 40 proc.

Ceny nawozów dynamicznie rosną, a głównym powodem tego zjawiska jest kryzysowa sytuacja na Bliskim Wschodzie. Konflikt w regionie oraz zagrożenia dla transportu przez Cieśninę Ormuz podbijają ceny gazu, co bezpośrednio przekłada się na koszty produkcji nawozów azotowych.

Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że od początku roku ceny nawozów azotowych w Polsce wzrosły średnio o 30 proc. Najmocniej podrożał mocznik – jego cena w niespełna trzy miesiące zwiększyła się prawie o 40 proc.

Wzrosty przyspieszyły szczególnie na początku marca, gdy skokowo zwiększył się popyt na nawozy związany z początkiem intensywnych prac polowych. Eksperci wskazują jednak, że pomimo obecnych podwyżek ceny są nadal niższe niż w rekordowym 2022 roku. Jednocześnie zaznaczają, że dalsze wzrosty są możliwe, jeśli napięcia geopolityczne się utrzymają.

W dłuższej perspektywie skala podwyżek jest jeszcze większa – ceny nawozów azotowych są dziś o około 86 proc. wyższe niż w 2020 roku, a sam mocznik zdrożał ponad dwukrotnie.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

