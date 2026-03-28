wPolsce24: Historia Piotra P. budzi grozę i oburzenie

Szef powiatowych struktur PO w wielkopolskim Złotowie przez lata molestował dzieci. Partia udawała, że o niczym nie wie. Zboczeniec skrzywdził 14 dziewczynek.

Jak to możliwe, że człowiek z zarzutami prokuratorskimi dotyczącymi wykorzystywania nieletnich pełni funkcję szefa struktur Platformy Obywatelskiej? Dlaczego facet, o którym wszyscy mówią per „majtkowy”, układa listy wyborcze i organizuje PO kampanie? Historia Piotra P., szefa lokalnych struktur PO w wielkopolskim Złotowie budzi grozę i oburzenie.

Piotr P. po raz pierwszy zaatakował dziewczyny w 2011 roku. Później, na przełomie 2015 i 2016 roku miał molestować swoje nieletnie praktykantki. Sprawy zgłoszono na policję, która zwlekała z podjęciem działań. W końcu prokuratura przedstawiła mu zarzuty, ale sprawę bardzo szybko umorzyła. W sieci jest sporo zdjęć przedstawiających szefa miejscowej Platformy z ważnymi lokalnie policjantami, politykami, notablami.

Parasol polityczny nad Piotrem P.

Rozmówcy telewizji wPolsce24 są przekonani, że gdyby nie polityczny parasol nad Piotrem P. – od 2014 roku pełniącym funkcję szefa struktur PO – już wtedy zboczeniec zostałby odizolowany od normalnych ludzi. Nic takiego się nie stało. Mimo prokuratorskich zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych, Piotr P. rządził miejscową Platformą, rozdzielał miejsca na listach wyborczych, fotografował się z ważnymi politykami partii i zapraszał ich na spotkania do Złotowa.

Piotr P. wyleciał z PO dopiero, kiedy w 2023 roku został tymczasowo aresztowany za molestowanie 14 dziewczynek poniżej 15. roku życia…

Kto krył Piotra P.?

