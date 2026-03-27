Branża kurierska nowym silnikiem polskiej gospodarki. To już nie tylko e-commerce

Choć przywykliśmy postrzegać firmy kurierskie głównie przez pryzmat dostarczania zakupów internetowych, rzeczywistość rynkowa jest znacznie bardziej złożona. Najnowszy raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR „Polska jako marketplace. Analiza wpływu branży kurierskiej na krajową gospodarkę” dowodzi, że sektor KEP (kurier, ekspres, paczka) stał się jednym z kluczowych filarów rozwoju Polski, wpływając realnie na inwestycje, rynek pracy oraz strukturę handlu.

Współczesna logistyka przestaje być jedynie wsparciem dla handlu, a zaczyna pełnić rolę „cichego architekta” wzrostu gospodarczego. Eksperci ZDG TOR wskazują, że znaczenie branży kurierskiej wykracza dziś daleko poza prostą obsługę przesyłek, stając się motorem napędowym dla wielu innych segmentów rynku.

Jednym z najważniejszych wniosków raportu jest wskazanie na tzw. efekt mnożnikowy. Inwestycje firm kurierskich w nowoczesne centra logistyczne, flotę oraz infrastrukturę punktów odbioru (w tym dynamicznie rozwijającą się sieć automatów paczkowych) generują popyt w branży budowlanej, motoryzacyjnej i technologicznej.

Wiodące firmy kurierskie: DPD, DHL eCommerce, FedEx, GLS, InPost, Orlen Paczka, Poczta Polska, UPS ale także Allegro tylko w 2024 r. wniosły do gospodarki aż 24,7 mld zł, co stanowiło 0,68% PKB. Kwota ta w 2025 r. szacunkowo wzrosła do 27,2 mld zł, odpowiadając już za 0,75% PKB. Składają się na nią zapłacone podatki, daniny lokalne, składki ZUS, wynagrodzenia, które dalej zasilają gospodarkę poprzez wydatki konsumenckie, a także wydatki związane bezpośrednio z działalnością kurierską. Wpływ branży kurierskiej na krajową gospodarkę jest wysoki, uwzględniając dość wąski zakres jej działalności. Widać to w porównaniu chociażby do całej branży transportu, spedycji i logistyki (TSL), która generuje 6–7% krajowego PKB - czytamy w raporcie.

Polska, dzięki swojemu położeniu i rozwiniętej sieci logistycznej, staje się europejskim hubem, co przyciąga zagraniczny kapitał i stymuluje lokalnych poddostawców. Sektor ten nie tylko sam tworzy tysiące miejsc pracy, ale wymusza innowacyjność w całej ścieżce łańcucha dostaw.

Współpracujemy z tysiącami małych i średnich firm, budując wraz z partnerami ekosystemy wspierające lokalne biznesy. Aby je skutecznie budować, od wielu lat konsekwentnie inwestujemy w Polsce. W 2024 roku przeznaczyliśmy na inwestycje 17% naszych przychodów - najwięcej w branży. Tylko w 2025 roku nasze nakłady inwestycyjne w Polsce wyniosły 329 mln PLN, koncentrując się na nowoczesnych centrach logistycznych oraz rozbudowie sieci OOH (Out-of-Home). – komentuje Agnieszka Świerszcz, CEO DHL eCommerce Polska.

Konkurencja, która służy portfelom Polaków

Raport zwraca uwagę na rosnącą dojrzałość polskiego rynku. Walka o klienta między największymi graczami wchodzi w nową fazę i nie opiera się już wyłącznie na tempie wzrostu, ale na efektywności operacyjnej. Co to oznacza dla przeciętnego konsumenta?

Przede wszystkim większy wybór i presję na optymalizację kosztów. Silna konkurencja wewnątrz sektora przekłada się na relatywnie niskie ceny dostaw w porównaniu do rynków zachodnich oraz stale rosnący standard obsługi. Polska jest dziś jednym z liderów wdrożeń nowoczesnych rozwiązań, które czynią logistykę tańszą i bardziej dostępną.

Tylko w 2024 r. branża kurierska zapewniła gospodarce ok. 25 mld zł wartości dodanej, z czego blisko 4,8 mld zł to sam VAT wpłacony do budżetu państwa. To również efekt dużych inwestycji, m.in. w centra logistyczne i sieci automatów paczkowych. Z danych zebranych przez ZDG TOR wynika wprost, że branża kurierska, miedzy innymi dzięki popularności e-commerce, ma bardzo istotny wpływ na całą polską gospodarkę – tłumaczy Adrian Furgalski. W ostatnich latach dostrzegamy wyraźną tendencję wzrostową. Jak wynika z naszych szacunków, w 2025 r. wartość dodana branży kurierskiej wzrosła o blisko 10%, do poziomu aż 27,2 mld zł. Liczby to jednak nie wszystko. Ten wynik trzeba interpretować w kontekście specyfiki polskiego rynku kurierskiego, który był do tej pory zdominowany przez jeden podmiot. Od kilku lat obserwujemy jak kolejni gracze rosną, a dzięki konkurencji zyskują konsumenci – na niższych cenach przesyłek – oraz przedsiębiorcy – na dostępie do szerokich rynków poza Polską - zauważa Furgalski.

Prezes ZDG TOR prognozuje również, że „rozwój AI może zmienić sposób wyszukiwania i rekomendacji produktów, ale nie wyeliminuje potrzeby istnienia zintegrowanej infrastruktury sprzedażowej. Transakcja, płatność, dostawa i obsługa zwrotów nadal wymagają platform, które łączą sprzedawców, klientów i operatorów logistycznych”. Jednocześnie dodaje, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to dalsza integracja AI z modelem marketplace, a nie jego zastąpienie. - To wszystko sprawia, że w kolejnych latach e-commerce może skorzystać właśnie z dalszego wzrostu firm kurierskich, które wciąż intensywnie inwestują w rozwój - zauważa Furgalski.

Wygoda jako fundament handlu

Analitycy ZDG TOR podkreślają, że kluczowym trendem kształtującym rynek jest obecnie „convenience”. Współczesny model handlu detalicznego coraz silniej integruje się z internetowym i branżą logistyczą tworząc swego rodzaju ekosystemy handlowe. Klient oczekuje, że zakupy będą nie tylko szybkie, ale przede wszystkim dopasowane do jego codziennego rytmu życia.

-Zamiast budować kolejne zamknięte systemy, integrujemy zasoby naszych partnerów logistycznych, takich jak DHL eCommerce, DPD i Orlen Paczka, z naszą infrastrukturą automatów Allegro One Box. Przejmując na siebie kompleksową obsługę logistyki, ułatwiamy życie obu stronom: pomagamy sprzedającym kontrolować koszty, a kupującym dajemy większą swobodę i wybór – komentuje w raporcie Artur Zbroja, Transportation Director w Allegro Group.

Rozwój sieci automatów paczkowych i punktów PUDO (Pick Up Drop Off) trwale zmienił nawyki Polaków, a branża kurierska stała się integralnym elementem infrastruktury miejskiej. To właśnie dostępność i wygoda odbioru decydują dziś o sukcesie platform sprzedażowych i sklepów tradycyjnych, które coraz śmielej wchodzą w tzw. model omnichannel.

Nowoczesny market nie jest już wyłącznie miejscem codziennych zakupów spożywczych, ale przestrzenią wielofunkcyjną. Dlatego właśnie strategią Kauflandu jest konsekwentne budowanie modelu One-Stop-Shop, czyli miejsca, w którym klient może kompleksowo zaspokoić swoje codzienne potrzeby. W tej wizji sklep staje się czymś więcej niż przestrzenią zakupów: to nowoczesny hub usług i doświadczeń, który łączy tradycyjną sprzedaż z e-commerce, q-commerce z odbiorem i nadawaniem paczek – tworząc spójny ekosystem wygody dla klientów - komentuje w raporcie ZDG TOR Martin Piterák, prezes zarządu Kaufland Polska.

Wyzwania na przyszłość

Dziś logistyka nie jest już tylko dodatkiem do gospodarki, jest jej krwiobiegiem. Jak czytamy w opracowaniu, to właśnie od efektywności firm kurierskich w dużej mierze zależeć będzie dalsza dynamika polskiego handlu i jego zdolność do konkurowania na arenie międzynarodowej.

Z raportu wyłania się obraz branży, która wchodzi w fazę dojrzałości. Po okresie gwałtownych wzrostów napędzanych pandemią, sektor KEP staje przed wyzwaniami związanymi z cyfryzacją, automatyzacją oraz koniecznością optymalizacji tzw. „ostatniej mili”. Jednocześnie wszystkie te zmiany muszą być procedowane rozsądnie, bo mówimy o branży, która jest kluczowa dla polskiej gospodarki, odpowiadając za 0,75% polskiego PKB.

Pełna wersja raportu „Polska jako marketplace. Analiza wpływu branży kurierskiej na krajową gospodarkę” dostępna jest na stronach Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Zespół wGospodarce.pl