Zagadka konsumpcji prywatnej. Co z silnikiem wzrostu?

Dane o sprzedaży detalicznej w maju są „mieszane”; z jednej strony sprzedaż w ujęciu rocznym wzrosła, ale w stosunku do kwietnia niemal się ustabilizowała – czytamy w komentarzu Konfederacji Lewiatan do danych GUS. Sprzedaż detaliczna wzrosła piąty miesiąc z rzędu. Gospodarstwa domowe zwiększają konsumpcję i oszczędności – to możliwe dzięki silnemu wzrostowi wynagrodzeń – zwraca uwagę z kolei Polski Instytut Ekonomiczny

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2024 r. wzrosła o 5 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,1 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,4 proc. w ujęciu rocznym.

„Mieszane dane o sprzedaży detalicznej. Z jednej strony mamy wyraźny roczny wzrost, bo aż o 5 proc. Z drugiej strony mamy niemal stabilizację sprzedaży w ciągu miesiąca. Tę sytuację wyjaśniają bardzo dobrze dane szczegółowe. Okazuje się, że głównym czynnikiem ciągnącym sprzedaż w relacji rocznej jest sprzedaż pojazdów. Szeroko rozumiana motoryzacja jest w tym roku głównym motorem napędowym gospodarki, zarówno w produkcji, jak i w sprzedaży” – napisał w komentarzu do danych GUS ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Przypomniał, że w Polsce średnio około 70 proc. samochodów jest kupowanych przez firmy. Dodał, że biorąc to pod uwagę, można ocenić, że „konsumpcja prywatna nie ma się wcale tak dobrze, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli”.

„Pewną nadzieją jest sprzedaż z kategorii +pozostałe+. Tam wzrosty rok do roku wynoszą 23,5 proc. i są tylko odrobinę niższe niż dynamika sprzedaży samochodów” – stwierdził ekspert Lewiatana. Dodał, że „nie zmienia to jednak faktu, że konsumpcja będzie w tym roku ciągnęła PKB”.

„Czerwiec prawdopodobnie przyniesie dalsze wzrosty w motoryzacji i w pozostałych produktach oraz może ruszyć sprzedaż sprzętu RTV” – dodał Mariusz Zielonka.

PIE: wzrost skłonności do dużych zakupów względem ubiegłych dwóch lat

„Sprzedaż detaliczna wzrosła piąty miesiąc z rzędu. Gospodarstwa domowe zwiększają konsumpcję i oszczędności – to możliwe dzięki silnemu wzrostowi wynagrodzeń. Wyniki inwestycji pozostają słabsze. Aktywność budownictwa zacznie się poprawiać się na przełomie roku wraz realizacją projektów finansowanych z funduszy UE” - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Ekonomiści oceniając 5-proc. wzrost sprzedaży zaznaczyli, że wyraźnie lepsze wyniki odnotowano w motoryzacji - wzrost o 23,8 proc. Dodali, że konsumenci nadal jednak wstrzymują się z zakupami pozostałych dóbr trwałych – sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD spadła o 8,4 proc.

„Badania koniunktury konsumenckiej wskazują na wzrost skłonności do dużych zakupów względem ubiegłych dwóch lat. Poprawi to nieco wyniki sprzedaży w tej kategorii w kolejnych kwartałach. Konsumpcję napędza szybki wzrost wynagrodzeń” - zaznaczono w komentarzu.

Według danych PIE, w maju były one o 11,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Po skorygowaniu o inflację oznacza to wzrost wartości nabywczej pensji o 8,7 proc. r/r. Według PIE, szybki wzrost wynagrodzeń daje Polakom przestrzeń zarówno na zwiększenie oszczędności, jak i konsumpcji.

Eksperci zauważyli też, że na tle rosnącej konsumpcji widać zdecydowanie słabsze wyniki inwestycji. Z danych wynika, że produkcja budowlano-montażowa spadła w maju o 6,5 proc. r/r, a wyniki budownictwa były niższe we wszystkich głównych kategoriach. W opinii PIE najbliższe miesiące nie przyniosą poprawy. To efekt wyższych stóp procentowych i cyklicznego przestoju w inwestycjach współfinansowanych przez UE. Natomiast budownictwo infrastrukturalne zacznie odbijać się na przełomie roku, gdy rozpocznie się realizacja projektów finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Spójności.

