Trump chce rozbić NATO? Przełomowa deklaracja

NATO to nasz niezwykle osłabiony i zawodny „partner” - oświadczył w sobotę prezydent USA Donald Trump. To kolejne negatywne słowa prezydenta pod adresem Sojuszu w ostatnim czasie. Władimir Putin zapewne cieszy się niezmiernie z tej deklaracji. Prezydent USA skrytykował też dziennik „New York Times”.

Trump doprowadzi do upadku NATO? Najpierw planuje je opuścić

W opublikowanej w środę rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Telegraph” prezydent USA powiedział, że poważnie zastanawia się nad wycofaniem Stanów Zjednoczonych z Sojuszu, który nazwał „papierowym tygrysem”. Miał to ogłosić - jak zapowiedział w kolejnej wypowiedzi dla agencji Reutera - w środowym orędziu, jednak ostatecznie nie powtórzył w nim groźby wyjścia USA z Sojuszu.

Krytyka New York Times

„Upadający »New York Times«, którego brak wiarygodności i ciągłe ataki fake newsów na waszego ulubionego prezydenta, MNIE, doprowadziły do całkowitego SPADKU nakładu, nazwał naszego poważnie osłabionego i niezwykle zawodnego »partnera« NATO North American Treaty Organization. Poprawna nazwa to North Atlantic Treaty Organization” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

„To bardzo ciekawy błąd! Standardy zatrudniania i edukacji w »NYT« znacząco upadły” - dodał.

„NYT” opublikował błędną nazwę NATO w piątek w tytule jednego z artykułów. Zapowiedziano publikację korekty w numerze sobotnim.

„Tytuł piątkowego artykułu o groźbach prezydenta Trumpa na temat opuszczenia NATO zawierał złą pełną nazwę organizacji. To Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, a nie Organizacja Traktatu Północnoamerykańskiego” - napisał dziennik.

