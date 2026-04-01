Trump chce się wycofać. Poinformował, ile potrwa wojna

Prezydent USA Donald Trump zwróci się do narodu „z ważnymi informacjami na temat Iranu” w środę o godz. 21 czasu lokalnego (o godz. 3 w czwartek w Polsce) - poinformował Biały Dom, cytowany w środę przez agencję Reutera.

Donald Trump chce zakończenia wojny

Trump i sekretarz stanu USA Marco Rubio twierdzili we wtorek, że koniec rozpoczętej 28 lutego wojny z Iranem może być bliski. Waszyngton sygnalizował możliwość zarówno bezpośrednich rozmów z przywódcami Teheranu, jak i wygaszenia konfliktu nawet bez osiągnięcia porozumienia czy otwarcia cieśniny Ormuz, zablokowanej przez Iran w początkach wojny.

Wkrótce stąd odejdziemy – powiedział Trump reporterom, dodając, że zakończenie wojny może nastąpić „w ciągu dwóch tygodni, może dwóch, może trzech”. Zapytany, czy skuteczna dyplomacja jest warunkiem koniecznym zakończenia konfliktu przez Stany Zjednoczone, Trump zaprzeczył. - Nie, oni nie muszą zawierać ze mną umowy - powiedział.

Jednak w ostatnich dniach amerykański prezydent groził zintensyfikowaniem działań militarnych, jeśli Teheran nie zaakceptuje przedstawionego przez USA 15-punktowego planu zawieszenia broni. Głównymi żądaniami USA w tym planie są: zobowiązanie Iranu do zaniechania zbrojeń jądrowych, wstrzymania wzbogacania uranu i pełne otwarcia cieśniny Ormuz dla żeglugi.

Rubio oświadczył w rozmowie z telewizją Fox News, że istnieje możliwość spotkania obu stron „w pewnym momencie”, a Stany Zjednoczone „widzą linię mety”. - To nie (będzie) dziś ani jutro, ale (ten moment - PAP) jest coraz bliżej – powiedział.

