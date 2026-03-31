Grabią nas, Polaków? "Orlen podnosi ceny hurtowe paliw"

ORLEN nie bierze paliwa z Cieśniny Ormuz. Mimo to, koncern po raz kolejny podnosi hurtowy ceny paliw. ORLEN ma ponad 70 proc. rynku hurtowego diesla i może na tym zarobić. Tym sposobem na koniec kwartału może pochwalić się zyskami. Jak komentuje Daniel Obajtek „Może być tak, że Tusk o wszystkim wie i wspólnie z Fąfarą okłamuje Polaków, którzy są łupieni na paliwie”.

Orlen kolejny raz we wtorek podniósł hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 35 zł na metr sześc., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 26 zł na metr sześc. - wynika z danych publikowanych przez koncern.

Daniel Obajtek reaguje. ” Tusk wie i z Fąfarą okłamuje Polaków”

„Wyraźnie okłamuje Pan Premiera (a przede wszystkim Polaków) twierdząc, że działacie na minimalnych marżach. Zapomniał Pan chyba o marży rafineryjnej - ile wynosiła ona w styczniu, w lutym, w marcu?”

„Chyba, że Tusk o wszystkim wie i wspólnie z Fąfarą okłamuje Polaków, którzy są łupieni na paliwie.”

Wyjaśnijmy, co to znaczy cena hurtowa

Cena hurtowa to cena, po której ORLEN sprzedaje paliwo: stacjom benzynowym, firmom transportowym innym odbiorcom.

Czy „łupienie Polaków” to fakt czy opinia?

Wyższe ceny hurtowe to wyższe ceny na stacjach.

pap, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto na zbrojenia: przegadana okazja, którą wykorzystali Francuzi

Niejasna gra noblistki. „Dostała od państwa 17 mln zł”

Włoski przekręt na „auto z Polski”. Są zatrzymani

»»Rynek finansowy a ekonomia społeczna – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24