Trump znów grozi Iranowi. "Zostanie zmieciony z powierzchni ziemi"

Prezydent USA Donald Trump zagroził w rozmowie z Fox News, że Iran „zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi”, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez cieśninę Ormuz. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach.

Jak relacjonował dziennikarz Fox News Trey Yingst, który rozmawiał z Trumpem telefonicznie, prezydent USA zagroził Irańczykom „zmieceniem z powierzchni ziemi”, jeśli zaatakują amerykańskie okręty. Trump zapewniał przy tym, że USA uzupełniły zapasy niektórych typów amunicji.

Mamy więcej broni i amunicji o znacznie wyższej jakości niż wcześniej – powiedział Trump. - Mamy najlepszy sprzęt. Mamy go na całym świecie. Mamy bazy na całym świecie. Wszystkie są wyposażone w sprzęt. Możemy z niego skorzystać i zrobimy to, jeśli zajdzie taka potrzeba - zadeklarował.

Jednocześnie ocenił, że - jego zdaniem - Iran stał się „znacznie bardziej podatny na wpływy” w negocjacjach pokojowych.

Siły Iranu przeprowadziły kilka ataków na okręty USA

Wcześniej dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie adm. Brad Cooper informował, że w poniedziałek siły Iranu przeprowadziły kilka ataków z użyciem pocisków manewrujących, dronów i łodzi szturmowych na okręty USA i statki handlowe w cieśninie Ormuz. W rezultacie USA miały zatopić sześć z tych łodzi. Cooper odmówił oceny efektów irańskich ataków, a także odpowiedzi na pytanie, czy wymiana ognia stanowi naruszenie lub koniec trwającego rozejmu.

Wojna czy hasło „Misja”

Trump odniósł się z kolei do ataku na południowokoreański statek towarowy, zachęcając władze w Seulu, by „dołączyły do misji”.

„Być może nadszedł czas, aby Korea Południowa dołączyła do misji! Zniszczyliśmy siedem małych łodzi albo, jak je nazywają, »szybkich« łodzi. To wszystko, co im pozostało. Poza południowokoreańskim statkiem, na razie nie odnotowano żadnych uszkodzeń podczas przeprawy przez cieśninę” - napisał prezydent w komunikacie na Truth Social.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

W przemyśle zapachniało kryzysem! Nastroje pod psem

Deweloperzy ciągną ceny mieszkań w górę

Tusk na rzecz Niemiec. „Widać to w dziedzinie gospodarki”

»»1,2 miliarda kar – to bilans UOKiK – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

pap, jb