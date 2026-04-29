Złe wieści z rynku ropy. Znów 100 dol. za baryłkę

Ceny ropy naftowej na globalnych rynkach paliw mocniej rosną - po wcześniejszych wahaniach. Inwestorzy skupiają uwagę na kolejnych krokach USA i Iranu w sprawie rozmów pokojowych i rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormuz jest nadal prawie całkowicie zamknięta, co przedłuża zakłócenia w dostawach energii z Zatoki Perskiej - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 100,97 USD - wyżej o 1,04 proc.

Ropa odmiany Brent na ICE na VI jest wyceniana po 112,49 USD za baryłkę, w górę o 1,11 proc.

Ormuz dalej zablokowany, choć wszyscy chcą odblokowania żeglugi

Inwestorzy skupiają uwagę na kolejnych krokach USA i Iranu w sprawie rozmów pokojowych i rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump we wtorek oświadczył, że Iran poinformował Amerykanów o tym, że jest „w stanie upadku” i chce, by USA jak najszybciej otworzyły cieśninę Ormuz.

„Iran właśnie nas poinformował, że jest »w stanie upadku«. Chcą, żebyśmy »otworzyli cieśninę Ormuz« jak najszybciej, a oni próbują rozwiązać sytuację ze swoimi władzami (Wierzę, że będą w stanie to zrobić!). Dziękuję za uwagę! Prezydent DONALD J. TRUMP” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Prezydent nie ujawnił, kto dokładnie przekazał Amerykanom taką wiadomość, ani co konkretnie było jej treścią. Iran nie potwierdził, że chce otworzyć Ormuz - zaznaczył Axios.

Jak podały w poniedziałek amerykańskie media, Iran przedstawił USA nową propozycję pokojową, która koncentruje się na rozwiązaniu na początek kryzysu wokół cieśniny Ormuz i amerykańskiej blokady morskiej. Zgodnie z tą propozycją negocjacje nuklearne rozpoczęłyby się dopiero na późniejszym etapie. Według doniesień medialnych Donald Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego są sceptyczni wobec irańskiej propozycji.

Obecnie trwa zawieszenie broni w wojnie rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran. Negocjacje prowadzone za pośrednictwem Pakistanu nie przyniosły dotąd rozwiązania.

Mediatorzy spodziewają się, że Iran w ciągu kilku najbliższych dni przedstawi zmienioną propozycję zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie - podaje CNN, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Z kolei Donald Trump polecił swoim współpracownikom przygotowanie się na przedłużoną blokadę cieśniny Ormuz - podaje „The Wall Street Journal” po informacjach uzyskanych od amerykańskich urzędników.

Impas na Bliskim Wschodzie może trwać jeszcze tygodniami

„Impas może trwać tygodniami” - powiedziała w wywiadzie dla TV Bloomberg Michelle Brouhard, szefowa Policy & Geopolitical Risk w Kpler SAS. „Albo globalny rynek powie Donaldowi Trumpowi, że +nie możemy dłużej tolerować niedoborów ropy naftowej+, albo Iran powie, że chce wydobywać ropę naftową” - dodała.

Z kolei Priyanka Sachdeva, starsza analityk rynku w DM Phillip Nova Pte ocenia, że uwaga prawdopodobnie nadal będzie się skupiać na rozwoju sytuacji podażowej na rynku ropy i sygnałach geopolitycznych płynących z Zatoki Perskiej.

„Chociaż szerszy trend - jeśli chodzi o ceny ropy - pozostaje byczy, krótkoterminowe zachowania cen mogą być nadal przerywane gwałtownymi wahaniami notowań w ciągu dnia” – wskazała.

Trwający na Bliskim Wschodzie konflikt już doprowadził do decyzji Zjednoczonych Emiratów Arabskich o wystąpieniu z OPEC w przyszłym miesiącu - po sześciu dekadach członkostwa.

PAP Biznes, sek

