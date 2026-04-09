W całej Polsce widzowie zgłaszają nagłe trudności z odbiorem telewizji wPolsce24. Choć nasza stacja potwierdza, że sygnał nadawczy jest prawidłowy, tysiące osób tracą dostęp do informacji w dniu, w którym ważą się losy Trybunału Konstytucyjnego. Czy to przypadek, czy celowe działanie? - pisze portal wPolsce24.tv

Do redakcji telewizji wPolsce24 od wczesnych godzin porannych napływają liczne sygnały o zakłóceniach, zanikach dźwięku lub całkowitym braku obrazu. Problemy zgłaszają odbiorcy z różnych części kraju, korzystający zarówno z telewizji naziemnej, jak i kablowej.

Po stronie stacji wszystko działa

Technicy wPolsce24 natychmiast zweryfikowali infrastrukturę nadawczą. Wnioski są jednoznaczne: sygnał wychodzący z reżyserki jest prawidłowy i spełnia wszelkie normy techniczne. Przyczyny blokady lub zniekształcenia obrazu u odbiorców końcowych pozostają na ten moment nieznane, co budzi uzasadniony niepokój opinii publicznej.

Wielu komentatorów i widzów łączy te „techniczne zagadki” z niezwykle napiętą sytuacją polityczną. To właśnie dziś oczy całej Polski zwrócone są na Sejm, gdzie odbywa się kontrowersyjna i – zdaniem wielu prawników – nielegalna ceremonia dotycząca sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Ważny kontekst

W momencie, gdy wPolsce24 jako jedna z niewielu stacji rzetelnie relacjonuje spór o fundamenty prawne państwa i pokazuje wydarzenia, których próżno szukać w mediach prorządowych, dostęp do niezależnego sygnału zostaje nagle utrudniony.

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»»Widmo kryzysu gospodarczego – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24