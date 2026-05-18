Policja w siedzibie telewizji wPolsce24. Prowokacja?

Na terenie siedziby Telewizji wPolsce24 w poniedziałek po południu nagle pojawili się funkcjonariusze policji. Ktoś z pobliża redakcji miał zgłosić… obecność materiałów niebezpiecznych na terenie siedziby Telewizji Polskiej w likwidacji przy ul. Woronicza! – pisze portal wPolityce.pl

Przed chwilą doszło do dziwnej sytuacji przed budynkiem redakcji Telewizji wPolsce24. Do budynku naszej telewizji przyjechał oddział policji, informując, że w garażu mogą znajdować się niebezpieczne materiały. Po szybkiej weryfikacji i pełnej współpracy ze strony naszego zespołu, okazała się to nieprawda — relacjonowała przed godziną 16 na antenie Telewizji wPolsce24 red. Anna Pawelec.

Ze wstępnie ustalonych informacji wynika, że osoba zgłaszająca próbowała powiązać naszą redakcję, materiały wybuchowe i TVP w likwidacji na Woronicza. To już kolejna prowokacja wobec konserwatywnych mediów w ostatnich dniach— dodała.

Całą sytuację na antenie Telewizji wPolsce24 zrelacjonował świadek całej sytuacji, red. Stanisław Pyrzanowski.

Akurat wychodziłem z budynku z posesji Telewizji wPolsce24, zobaczyłem na ulicy (…) policyjny radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi. Dwoje policjantów biegało po ulicy, ewidentnie czegoś szukali. Ewidentnie przypominało to sytuację, która miała miejsce z Telewizją Republika. Od razu wyjąłem legitymację prasową, podszedłem doi funkcjonariuszy, przedstawiałem się, powiedziałem, że jestem dziennikarzem, a tutaj jest nasza redakcja i spodziewam się, że to może być podobna sytuacja jak w Republice. Wtedy policjanci powiedzieli mi, że mają zgłoszenie o bombie tudzież ładunkach wybuchowych — powiedział Pyrzanowski.

