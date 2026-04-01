Telewizja wPolsce24 zmienia się - dla Was!

Telewizja wPolsce24 rusza z odświeżoną ramówką pod hasłem „Zmieniamy się dla Was!”. Od poniedziałku do piątku widzowie dostaną nowe popołudniowe pasmo na żywo „Jankowski, Pawelec – LIVE” oraz więcej szybkich newsów w wydłużonym „Teleexpressie EXTRA”.

Nowy program „Jankowski, Pawelec – LIVE” o 15.00

O 15.00 na antenie startuje autorski program „Jankowski, Pawelec – LIVE”. W krótkim spocie zapowiadającym nowy format pada hasło: „Gdy dzień nabiera rozpędu, łapiemy puls wydarzeń i błyskawicznie państwu relacjonujemy. Jankowski Pawelec Live. Od poniedziałku do piątku o 15:00”.

Nowe pasmo ma łączyć szybki przegląd dnia, gorące komentarze i rozmowy na żywo z gośćmi oraz reporterami stacji. Twórcy stawiają na tempo, interakcję z widzami i mocne publicystyczne starcia.

Teleexpress EXTRA po 17.00 – więcej krótkich, ostrych newsów

Po 17.00 widzowie zobaczą rozbudowaną odsłonę serwisu informacyjnego – „Teleexpress EXTRA”. To wydłużona wersja znanego już z ramówki dynamicznego przeglądu najważniejszych wydarzeń, w którym dominują krótkie, mocne newsy z Polski i świata.

Materiały z „Teleexpressu EXTRA” będą wykorzystywane także w innych pasmach stacji – m.in. w porannym „Budzimy się”, „Kontrze” i wieczornym „Raporcie” – tak, aby widz mógł złapać najważniejsze informacje niezależnie od tego, o której godzinie włączy wPolsce24.

Zmiany w ramówce mają wzmocnić popołudniową ofertę informacyjną stacji i przyciągnąć widzów, którzy szukają szybkiego, ale wyrazistego podsumowania dnia.

Połączenie nowego programu na żywo z duetem Jankowski–Pawelec i wydłużonego serwisu „Teleexpress EXTRA” ma sprawić, że popołudnie w wPolsce24 będzie jeszcze bardziej dynamiczne i nastawione na najświeższe wydarzenia.

Źródło: wPolsce24.tv