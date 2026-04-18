Ile maksymalnie za paliwo w weekend?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,57 zł a oleju napędowego - 7,07 zł. Oznacza to spadek cen maksymalnych benzyn i diesla w porównaniu z piątkiem. Orlen obniżył w sobotę hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 143 zł, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 35 zł za metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern.

W piątek cena za litr benzyny 95 wynosiła nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 - 6,59 zł, a oleju napędowego - 7,18 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny paliw na wtorek.

Jak się wyznacza maksymalne ceny urzedowe w pakiecie CPN

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Orlen kolejny raz obniżył hurtowe ceny paliw

Według cennika hurtowego koncernu w sobotę olej napędowy Ekodiesel kosztuje tam 6 104 zł za metr sześc., czyli 143 zł mniej niż dzień wcześniej, natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 252 zł za metr sześc., czyli 35 zł mniej niż dzień wcześniej.

Poprzednio, w piątek, Orlen także obniżył hurtowe ceny paliw, w tym obu podstawowych - oleju napędowego Ekodiesel o 99 zł, do 6 247 zł za metr sześc., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 6 zł, do 5 tys. 287 zł za metr sześc.

W przypadku oleju napędowego Ekodiesel sobotnia obniżka ceny w hurcie Orlenu jest piątą w tym tygodniu - oprócz piątkowego spadku, paliwo to taniało tam także wcześniej, kolejno we wtorek o 155 zł, w środę o 167 zł, a w czwartek o 52 zł na metr sześc. W porównaniu z ceną hurtową sprzed tygodnia, z soboty, 11 kwietnia, jest ono tam tańsze o 616 zł - wtedy cena ta wynosiła 6 720 za metr sześc.

PAP, sek

