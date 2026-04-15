Benzyna w górę, diesel w dół

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,41 zł. W porównaniu z wtorkiem oznacza to wzrost maksymalnej ceny benzyny 95, taką samą cenę benzyny 98 i spadek ceny oleju napędowego.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny paliw na czwartek.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Cena maksymalna na jeden dzień

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

PAP, sek

