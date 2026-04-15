Benzyna w górę, diesel w dół
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,41 zł. W porównaniu z wtorkiem oznacza to wzrost maksymalnej ceny benzyny 95, taką samą cenę benzyny 98 i spadek ceny oleju napędowego.
Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny paliw na czwartek.
31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.
Cena maksymalna na jeden dzień
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
PAP, sek
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Peter Magyar chce przyjęcia euro
Ogrzewanie domu. Najdrożej wychodzi pelletem
Minister energii rozwalił rynek LPG. Będzie po 4 zł?
