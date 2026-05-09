Na weekend paliwa tańsze

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35 zł, benzyny 98 - 6,85 zł, a oleju napędowego - 7,03 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to spadek cen maksymalnych w porównaniu z piątkiem. Orlen obniżył w sobotę hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 98 zł, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 50 zł na metr sześc.

W piątek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 - 6,90 zł, a oleju napędowego - 7,17 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Orlen obniżył hurtowe ceny paliw

Orlen obniżył w sobotę hurtowe ceny paliw. To czwarta w tym tygodniu obniżka cen obu tych podstawowych paliw w hurcie Orlenu.

Według hurtowego cennika koncernu w sobotę olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 tys. 119 zł za metr sześc., czyli 98 zł mniej niż dzień wcześniej, natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 535 zł za metr sześc., czyli 50 zł mniej niż dzień wcześniej.

Poprzednio, w piątek, Orlen obniżył hurtowe ceny oleju napędowego Ekodiesel o 125 zł, do 6 tys. 217 zł za metr sześć., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 53 zł, do 5 tys. 585 zł za metr sześc. Paliwa te taniały tam także w środę - w przypadku oleju napędowego Ekodiesel o 39 zł, a w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 22 zł, jak również w czwartek - odpowiednio o 84 zł i 48 zł na metr sześc.

PAP, sek

